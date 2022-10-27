民進黨台北市長候選人陳時中9月出席活動所畫的一幅人像照砂畫，日前被發現棄置在立法院中興會館回收區，遭藍營譏諷「急著清倉、無心戀戰」。根據《菱傳媒》報導，事後民進黨憤而調閱監視器看是誰亂丟畫，赫然發現丟畫者竟是民進黨立委何志偉！總統暨民進黨主席蔡英文為此震怒，黨內炸鍋。藥師林士峰今(27日)在臉書發文酸何志偉對此舉辯稱「接地氣」，但這3字是對岸用語，說好的「他們用的我們不敢用」呢？

根據《菱傳媒》報導，蔡英文看完監視器影片非常震怒，直斥何志偉這樣的行為對黨內團結是很大的傷害，蔡英文甚至大嘆：「出現這種事接下來是要怎麼選下去！」她憂心選後出現派系紛擾，交代立院黨團總召柯建銘「好好處理」。柯建銘27日受訪時也譴責：「我相信這個有人故意！」

報導稱，何志偉第一時間向黨內解釋，「放在地上是為了接地氣！」他只是暫時把畫作放在該處，也有特別交代櫃檯人員注意，目前陳時中的照片畫已稍微挪出來，與何志偉本人的照片砂畫一起放置在走廊轉角處。

「哇哇哇！志偉啊志偉，難道你被中共滲透了嗎？」藥師林士峰在臉書酸何志偉表示，「接地氣」是支那用語ㄟ，說好「他們用的我們不敢用」呢？

林士峰這樣酸其來有自，近年網路上有不少「支語警察」，會針對諸如「給力」、「質量」、「視頻」、「接地氣」等對岸用語加以撻伐。

何志偉今(27日)則出面澄清，自己的辦公室也是本土藝術家的畫廊，把畫作放在走廊，是為了讓更多人能看見，從而更支持本土藝術。他強調，《菱傳媒》報導提及蔡英文觀看立法院內部的監視器，這在憲政層面上都是莫大的傷害跟謊言。而報導提及他辯稱「接地氣」、蔡英文震怒等等，也都是幻想出來的，沒有人打電話問過他一句話，沒有平衡報導，他不想貼標籤說是假消息，有這種莫名其妙的事情發生，是有人刻意在破壞團結製造分裂，很不可取。