（高雄大遠百週年慶正式登場，首日業績傳捷報。圖／大遠百提供） 國內疫情趨緩，國境解封開放，讓全台各百貨紛紛利用週年慶大搶業績，高雄大遠百為搶攻週年慶百億商機27日起正式加入戰局。週年慶活動，在熱鬧鼓聲、喜氣洋洋的祥獅獻瑞表演中，由高雄大遠百店長、也是經理黃友誠、副店長陳建宏，共同為「遠百週年慶」正式擊鼓啟動，將高雄百貨買氣推向最高峰。今年疫情影響已逐漸消退，加上史無前例的促銷活動回饋助攻之下，讓遠百週年慶首日業績開出紅盤；其中業績表現較突出的業種為化妝品、服飾、家用及家電，人氣旺買氣更旺，銷售額創新高，買氣爆發，來客數較去年成長兩成以上，各專櫃擠滿搶購人潮，也讓首日業績衝破4億，表現十分亮眼。黃友誠表示，今年疫情趨緩迎來解封商機，國人期待的休閒旅遊話題持續發酵，逐步解封的政策讓外出購物、聚餐、旅遊人潮出籠及伴隨而來的報復性消費，為市場挹注商機，疫情下消費習慣改變民眾更懂得精打細算，加上高雄獨家加碼化妝品當日單筆滿2,000元送300元，大家電單筆滿10,000元送1,100元，保健器材、小家電單筆滿5,000元送600元回饋，像是3C家電、數位影音、保健器材及大小家電買氣爆棚，業績也因此大幅成長；此外，因應直播經濟掘起，線上新客也要拉進來！週年慶期間由樓管開播，百貨網紅、人氣櫃哥櫃姐帶逛系列分享購物撇步與週年慶主打必買商品，把握週年慶最高回饋黃金期，並在直播中推出限時限量優惠商品，觀看直播還可參加抽獎活動，預計將帶動兩成線上新客潮。此外，高雄大遠百週年慶推出首四日必搶商品，祭出上萬組獨家商品，彙集各大品牌推出ESTEE LAUDER、LANCOME、歐舒丹、kiehl’s、shu uemura、后、CLARINS、NARS、資生堂東京櫃及佳麗寶等齊推獨家限定必搶特惠組下殺6折起；另推出一日瘋搶獨家回饋特惠組，LANCOME嫩亮雙星賦活組內含明星商品超未來肌因賦活露及超極光活粹晶露，27日首日限定加贈寶寶粉迷你登機箱，原價7,980元週慶價3,942元破天荒折扣相當於49折；更殺的是DR.CiNK激光拉提注氧組原價7,600元，獨家限定居然只要3.4折即可買到，超值的回饋也讓民眾瘋狂搶購，買好買滿，大享遠百週年慶的超高回饋。