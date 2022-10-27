近日上海16位退休阿姨包了個劇組，赴橫店翻拍《甄嬛傳》的影片引發大陸網路熱議。9月22日有大陸網友發帖指稱，為滿足自己的「戲精」老媽，托朋友在橫店影視城包了個劇組，讓老媽和一群退休小姐妹一起演上《甄嬛傳》。影片中阿姨們身著清宮服飾、綰了髮髻化了妝，各自出演《甄嬛傳》中「滴血驗親」等經典場面。在影片彈幕和評論區中，網友也感嘆阿姨們的演技，更大讚「感覺阿姨們好幸福」、「阿姨們真可愛」。

根據澎湃新聞報導，此次組織阿姨們去橫店拍攝的總策劃彭愷表示，影片中參演的阿姨平均年齡62歲，最大的超過70歲。皇上的扮演者，是其中一位阿姨的丈夫。

彭愷說由於高知名度，拍攝之前阿姨們就都很熟悉《甄嬛傳》，但為讓每個角色盡可能地分到一定的台詞量，劇本的變動也讓導演組頗費一番心思，最後角色分配是抽籤產生，讓皇后黨、甄嬛黨陸續分配出來。

彭愷說明，總共拍了6個小時。費用基本上攤到一位阿姨身上是4000元人民幣左右，一共三天兩晚，包括吃住行、景點門票與包劇組的費用。他說「希望打破大家對老年人只愛跳廣場舞或暮氣沉沉的刻板印象」。

而這群退休上海阿姨翻拍的《甄嬛傳》影片發布後，彭愷說後續有很多人諮詢報名，新一團《甄嬛傳》也基本報名滿了，除在各方面環節做些改善，後續還會拍《情深深雨濛濛》，現在就是視疫情的狀況再啟動正式拍攝。