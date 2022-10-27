儘可能縮短升息空窗期，金管會火速拍板並在27日宣布，從12月1日起新台幣、美元及澳幣新契約保單責任準備金利率，分別調升1碼（0.25百分點）、2碼及4碼，確定部分保單的保費將「有調降空間」，同時躉繳短年期新台幣保單責準利率亦拉高到0.25％，暫別零利率。

至於每人一生最多可以買三張、最高保額70萬元的小額終老保單，因為法規是明訂「預定利率」2％，目前並不會調整，但保險局副局長張玉煇表示「將適時檢討」。即小額終老保單亦可能因升息，調高預定利率，非常有可能拉上2.25％，以利國人拉高基本壽險保障。

金管會25日緊急召開責任準備金利率會議，討論保發中心建議方案，即新台幣保單升1碼，存續期間超過20年的長年期保單由現行1.5％拉上1.75％，美元保單責準利率拉高2碼，長年期保單由現行1.75％拉高至2.25％，澳幣保單調升4碼，最高由1.75％拉至2.75％，成為目前責準利率最高的保單幣別，人民幣及歐元保單則不調整。

同時為縮短「升息空窗期」，避免11月及12月業績「窒息」，金管會將每年多是1月1日才會調整的責準利率，提早到12月1日就調升，且25日開會，27日就拍板公告，堪稱史上最快作業的一次，也是14年來首次調升長年期保單利率，美元終身型保單保費至少便宜15％，新台幣保單便宜7～8％以上，澳幣保單則是30％，同時長年期健康險等保費亦會調降。

壽險業者強調，責任準備金利率是壽險公司提存準備金的參考依據，算是發行保單的成本，責準利率升息，宣告利率不一定同幅度升高，例如美元保單責準利率升高2碼，即0.5個百分點，宣告利率未必會同步拉高0.5個百分點，即現行主流保單已宣告3.2％～3.4％，未必能馬上拉上3.7％～3.9％，仍要看各家的投資收益、成本等。

但升息仍是會讓12月有新保單、新銷售話題，有助已五個月新契約保費低於600億元的壽險通路，重新動起來。