陳華日前在Legacy舉辦個人首場演唱會。（鮪魚肚影音提供）

創作歌手陳華發行首張專輯《華與浪漫》，日前在Legacy舉辦個人首場演唱會，擠爆1千名粉絲為她搖旗吶喊，曾自嘲是舞蹈白痴的她，這段日子勤奮練舞，被眼尖粉絲發現她練到膝蓋瘀青，為了給足支持者驚喜，陳華演出時換上小露香肩及逆天長腿的小禮服，搖擺性感舞姿並且加碼劈腿，不負眾望展露曼妙舞技；此外，她還請來師妹Sabrina胡恂舞開場，好友「原子少年」LCY呂植宇則擔任壓軸嘉賓。

LCY呂植宇與陳華合唱新歌〈想和你看五月的晚霞〉，現場立時出現粉紅泡泡，唱到情不自禁時2人甚至牽起小手，讓台下觀眾直接心臟爆擊，隨後呂植宇也帶來2首自創曲，其中在校園爆紅的熱門曲〈你的眼睛要了我的命〉，更邀陳華一同合唱，2人在台上時不時相互依靠，呂植宇當著全場大方直言：「我的人生初體驗也是獻給陳華！」

因他過去都是和原子少年其他成員以團體形式登台，「這是我第一次以個人『LCY呂植宇』的身份現身」。呂植宇目前也以創作歌手方向努力，他和陳華在演唱會前夕曾連線開直播，當被問到是否會一起創作單曲？2人曖昧不明地回答：「正在討論中」，讓粉絲更加期待萬分。