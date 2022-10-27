桃園市府運用桃園區戶政事務所既有建築物增建5、6樓，規畫家防中心和市民活動中心，打造市民的「大客廳」。（蔡依珍攝）

桃園市府運用桃園區戶政事務所既有建築物增建5、6樓，規畫家防中心和市民活動中心，打造市民的「大客廳」，市長鄭文燦27日出席揭牌。（蔡依珍攝）

桃園區市中心已飽和，一地難求，市府為了增加市民集會場所及社會服務據點，採「老背少」在原4層樓的桃園區戶政事務所樓上增建5及6樓，分別提供給家防中心和三龍市民活動中心，市長鄭文燦27日出席啟用典禮，期許打造市民的「大客廳」。

鄭文燦說，桃園區「六小龍」包含龍鳳里、龍岡里、龍安里、龍祥里、龍壽里及龍山里，早期欠缺完善的都市計畫，因此在他上任後，加強六小龍地區的各項建設，其中龍鳳、龍岡及龍安里的人口密度高，截至目前已逾2.3萬人，為滿足在地活動空間和社福據點需求，運用桃園區戶政事務所既有建築物，增建5、6樓。

鄭文燦說，為確保原本1至4樓的戶政、地政、衛生所等各項服務品質不受施工影響，特別採用施工難度較高的鋼骨結構，雖然貴一點，但也比較環保、好用，也降低對洽公民眾及周邊居民的噪音衝擊。

鄭文燦說，5樓樓地板面積約268坪，為家庭暴力防治中心及桃園區第二家庭服務中心的辦公空間，希望讓弱勢家庭獲得更妥善的照顧，他也提到，未來家庭服務中心會設置實物銀行，讓中低收入戶等有需要的家庭，能以點數換取生活物資。

鄭文燦說，6樓樓地板面積約247坪，則打造為「三龍聯合市民活動中心」，可發展社區班隊，舉辦運動、舞蹈、歌唱等活動或當學習教室，打造市民的「大客廳」，滿足居民所需的活動空間。

桃園區長洪清淵表示，總工程經費約9188萬元，鋼骨結構特性較易創造曲線屋頂、大面開窗，及深遮簷等優美建物外型，減少梁柱數量能讓室內空間更彈性使用，達到環保永續、節能減碳的綠建築精神。