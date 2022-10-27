莫德納BA.5雙價次世代疫苗首批60萬劑預計最快11月上旬到貨，中央流行疫情指揮中心今天宣布，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論決議，BA.5疫苗到貨後，將與現有的BA.1疫苗一起開放接種，供12歲以上民眾自由選擇。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天下午ACIP專家委員召開會議，針對國內2種莫德納雙價疫苗提供接種建議，未來一旦BA.5雙價疫苗到貨，會有2種次世代疫苗，提供民眾自由選擇接種。

至於是否會依年齡分階段開打莫德納BA.5疫苗？莊人祥說，首批預計到貨60萬劑，如果要使用1周，平均一天可以打到8萬劑，但需視後續疫苗到貨時程，如果有把握能夠銜接上，就可以直接開放12歲以上民眾接種。

另外ACIP也決議，自11月1日起開放12到17歲青少年接種莫德納BA.1疫苗，只要與上一劑（基礎劑或追加劑）間隔滿12周，即可作為追加劑接種。莊人祥說明，預計50到60萬名青少年符合接種資格，目前國內莫德納BA.1疫苗尚有170萬劑左右。