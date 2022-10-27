最高法院今宣判新北市議員補助款案，新北市現任議員高敏慧5年、何淑峯4年10月、金中玉3年10月定讞，新北市選委會說，若行政院解除3人職務，懸缺將由2018年落選頭遞補，但本屆議員任期只到12月25日，而實際上還有繁雜的程序關卡要跑，等到選委會通知時，任期其實已經所剩無幾。

新北市選委會說，若行政院發布命令，將高敏慧、何淑峯、金中玉解職，第7選區職缺由藍營王明麗遞補、第3選區職缺則由時代力量唐聖捷遞補、第8選區職缺可能由時代力量曾柏瑜遞補。

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