台灣目前至少已經有4個工商團體表示計畫訪問中國大陸，大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，這反映出台灣各界對當前台海局勢複雜嚴峻的深切憂慮。陸委會副主委邱垂正27日表示，支持不設政治前提、對等尊嚴的兩岸經貿交流往來，呼籲工商團體赴陸應遵守《兩岸條例》及相關交流規範。

包括三三會、工商協進會、工總、商總等多個台灣工商團體日前表示，計畫在中共二十大結束後訪問中國大陸。邱垂正表示，政府支持不設政治前提、對等尊嚴，及符合法規的兩岸經貿交流往來。對於兩岸正常、健康、有序的交流，我們都正向看待。

邱垂正呼籲，中國大陸能以不設政治前提的建設性對話，來處理分歧，停止經貿施壓，共同面對問題並尋找解方，以助雙邊的經貿能夠正向發展。他強調，中共當局長期以零和思維對台打壓，迄今仍不放棄武力犯台及陸續提出所謂對台優惠或兩岸融合發展新路，意在統戰宣傳，形塑兩岸融合的假象，無法獲得多數台灣人民真正的認同。

邱垂正更呼籲，國內工商團體赴陸交流，應避免落入中共統戰伎倆，並遵守《兩岸條例》及相關的交流規範。

此外，大陸國防部今（27）日下午表示，美方近期有意強化美台軍事聯繫，對此表達堅決反對，並稱解決台灣問題是中國人自己的事。邱垂正回應說，政府維持台海和平穩定的政策立場是一貫而堅定的，面臨大陸不斷升高的複合性壓力，台灣將堅定四個堅持，強化四大韌性，捍衛國家主權和自由民主體制。