前國民黨主席江啟臣以「鄉民啟議」為題展開全台輔選，27日下午到屏東萬丹鄉萬惠宮替縣長候選人蘇清泉站台，由藝人郭子乾扮演「蘇真衝」上演不分藍綠支持蘇清泉戲碼。（謝佳潾攝）

前國民黨主席江啟臣以「鄉民啟議」為題展開全台輔選，27日下午到屏東萬丹鄉萬惠宮替縣長候選人蘇清泉站台，由藝人郭子乾扮演「蘇真衝」上演不分藍綠支持蘇清泉戲碼。（謝佳潾攝）

前國民黨主席江啟臣以「鄉民啟議」為題展開全台輔選，27日下午到屏東萬丹鄉萬惠宮替縣長候選人蘇清泉站台，由藝人郭子乾扮演「蘇真衝」上演不分藍綠支持蘇清泉戲碼。（謝佳潾攝）

前國民黨主席江啟臣以「鄉民啟議」為題展開全台輔選，27日下午到屏東萬丹鄉萬惠宮替縣長候選人蘇清泉站台，由藝人郭子乾扮演「蘇真衝」上演不分藍綠支持蘇清泉戲碼，期間還提及種樹百里、人口跌破80萬等問題，整場造勢話題不斷。

知名藝人郭子乾模仿功力一流，多年來塑造過不少經典角色，當中以行政院長蘇貞昌為原形的「蘇真衝」，更是令人印象深刻，27日下午該經典角色再現，但是出現在藍營的造勢活動中，意外掀起話題。

由江啟臣發起的「鄉民啟議」27日下午在屏東萬丹鄉萬惠宮登場，江請來「蘇真衝」為藍營屏東縣長候選人蘇清泉站台，上演不分藍綠支持蘇清泉的戲碼，逗得台下支持者哄堂大笑，期間不免提到尷尬話題，如民怨四起的種樹百里、及屏東人口跌破80萬等，但都被郭子乾的機智化解。

江啟臣以老縣長尊稱「蘇真衝」，問他屏東人口數為何跌破80萬，郭巧妙回應，「所以我一定讓高鐵延到屏東，創造生育率」，另有民眾在台下喊「種樹百里、禍害鄉里」，因種樹百里正是行政院推行的政策，對此，郭自嘲，「這句對我們打擊很大，我一定要去看」，同時還問台下民眾，「你有車嗎？載我去看，我在這裡如坐針氈」。

郭子乾成功炒熱現場氣氛，蘇清泉開心道，屏東一直以來綠大於藍，有基本盤，但現在基本盤鬆動了，因為有很多人不願再被藍綠綁架而成了中間選民，依團隊做的民調有46％是中間選民，而這些選民就是他最大的動力，加上民進黨初選沒有公平、正義、是非，不少淺綠的都轉而支持他，他相信這場選舉是場是非之爭。

蘇清泉強調，他從政多年，從不挑戰民進黨的核心價值，對於民進黨的基本精神也是很推崇，他希望大家要選人不要選黨，選個會做事、願意做事的人最重要。