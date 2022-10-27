不少民眾出遊住宿時，都會害怕不夠衛生而選擇自己準備的各種用品。一位網友近日表示，自己常常不敢使用飯店提供的熱水壺，不過也好奇其他人的看法如何？許多人紛紛坦言外出住宿時也不會使用飯店的熱水壺，不過卻有不少網友認為，其實飯店的「蓮蓬頭」更恐怖！

原PO在PTT發文表示，住宿時飯店、旅館常常都會提供熱水壺，不過因為不知道用過幾次、前人用來煮過什麼，所以他都不太敢用熱水壺煮熱水，不過他也好奇其他人的看法，「各位到飯店旅館敢用裡面的熱水壺嗎？」

對此，兩派人士意見不一，「不敢，自從看過煮內褲的新聞後就再也不用」、「以前用過，但看到新聞有說煮麵或煮襪子之類…不再用」、「不敢～而且現在有些飯店有茶水間了」、「擔心的話讓它煮兩次熱水當消毒，第三次再拿來喝」、「我覺得沒有公德心的應該是少數，什麼都會擔心的話乾脆待在家裡好了」、「真要擔心的話根本擔心不完…連熱水瓶都不敢用我還不知道去住旅館幹嘛，連泡麵都沒辦法煮」。

不過有不少網友認為，其實飯店浴室的蓮蓬頭比熱水壺更髒，「蓮蓬頭更恐怖都敢用了」、「高溫殺菌過的水壺不敢用，蓮蓬頭沖過屁眼你還不是洗頭洗臉洗得很開心」、「最髒的是床、馬桶、蓮蓬頭，熱水壺高溫煮過一遍絕對是最乾淨的，枕心床墊久久才清一次這才是最噁的」。

事實上，本站曾報導，過去有青旅員工指出，許多同志背包客為了進行性行為，會把浴室的蓮蓬頭拆開來後，塞進屁股進行浣腸，弄得浴室髒亂又不進行清理。

另外也曾有不少房務說明，最好不要使用飯店的杯子、熱水壺，且不只是有衛生疑慮，因此住宿時最好不要使用桌上的杯子、熱水壺。