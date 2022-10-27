桃園舊司法園區對面一整排9棵老樹，原茂密綠意，近日全遭「剃光頭」引民怨。（蔡依珍攝）

桃園舊司法園區對面一整排9棵老樹，原茂密綠意，近日全遭「剃光頭」引民怨。（蔡依珍攝）

桃園舊司法園區對面一整排9棵老樹，原茂密綠意，近日全遭「剃光頭」，因市府正好在附近進行「微整形」工程，引起民眾撻伐怒批大走回頭路，擔憂老樹「傷亡」，市府喊冤稱該地是私人土地，因地主要翻修老屋打算移植老樹，坦言私人樹木無法令規範，無法納管。

桃園區法治路上的9棵白千層，位於桃園舊地方法院正對面，枝葉茂密、綠意盎然，因正好是計程車排班處，過去在法院前等生意上門的運將，都靠這9棵大樹遮陰乘涼，豈料近日突然全遭「砍頭」，只剩粗壯樹幹，一點綠意都不剩，因市府正在進行舊司法園區環境改善工程，拆圍牆、拓寬人行道、增加公園和微笑單車，引發民眾熱議，批評市府不當修剪，里民也紛紛向在地中正里長賴莉莉詢問。

養工處喊冤，經查9棵樹是白千層，是私人修剪私人樹木，並非公有行道樹。據悉是地主長年在大陸經商，近月返鄉希望翻修住家，要將圍牆外推，先把樹木整修以便移植他處。

養工處指出，為了避免樹木遭不當修剪，2017年開始推動樹木修剪教育訓練，至今發出逾900張樹木修剪合格認證，測驗合格的廠商才能執行市府樹木修剪工作，針對舊司法園區工程，也已邀樹藝師對多株高大行道樹健康評估後再修剪，保全都市綠資源。

養工處也每年開辦樹藝課程，向市民講授樹木修剪、移植及養護知識，推廣至今，已大幅減少公有樹木不當修剪情形，不諱言「砍頭」方式恐致樹木衰弱，會再對桃園境內景觀工程業者再教育，9月至11月正舉辦一年一度的樹藝課程，供各機關、廠商或一般民眾參與。