爭取連任的民進黨新北市議員何淑峰、無黨聯盟議員金中玉遭判刑確定，並被褫奪公權，將喪失參選資格，讓兩選區選將幾家歡樂幾家愁。民進黨在第三選區（新莊）僅提何淑峰1名女性，這次判決等於把婦女保障名額拱手讓給國民黨唯一提名女性、侯家軍戴湘儀，只要戴票數不要輸給該選區其他女性候選人，當選機會非常高。

地方人士分析，蘇系何淑峰根據地主要在北新莊，地方認為有部分票源可望流向同派系的翁震洲，但何票源與現任議員鍾宏仁、和脫黨參選的陳科名重疊性高，陳科名將成為綠營最大的不確定因素。

另戴湘儀當選門檻較低，若選票分給藍營的議長蔣根煌、蔡健棠，甚至外流到民眾黨陳世軒，也有可能讓這片綠地翻轉。

不過該選區其他女性候選人還有小民參政歐巴桑聯盟陳宛毓，該黨上次在新莊拿下1萬多票，時代力量上次也在新莊拿下8000多票，這次都有推出女選候選人，是戴的潛在威脅。

第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）金中玉票源多是鐵藍選票，外界看好國民黨籍候選人選情會更穩定。

地方人士指出，金中玉選服超級勤，常常早上5時到公園拜票，參加各項組織活動，晚上11時才回家，雖然票源多是年長者，但也有不少中間選民，綠營新人陳乃瑜能否把握機會爭取，需要再觀察。