桃園機場公司111年代表交通部轄下國營事業機構參加法務部廉政署「透明晶質獎」評選，經書面及實地評核選拔，自全國18個入選機關中脫穎而出，首次參獎即獲頒特優機關殊榮，顯示桃機公司推動行政透明作為有成，展現廉能治理之決心。

桃機公司范總經理孝倫表示，法務部廉政署今年首度邀請國營事業及行政法人參與，作為交通部轄下的國營事業機構，機場公司既屬於企業體，亦遵循公部門依法行政之精神，且肩負著振興國門的重要使命，維護國家榮譽和形象責無旁貸。此次獲獎可歸功於全體同仁的上下一體及同心協力，透過參獎過程，主管與同仁們可更加凝聚廉政意識，期盼未來持續強化誠信廉潔的企業形象，使民眾感受到溫暖與力量。

法務部廉政署自108年起提出「透明晶質獎」試評獎制度，以激勵機關自主檢視各項廉能透明措施、強化防貪預警及導入廉政創新作為，並透過外部第三方公正角色參與評審，肯定機關廉能治理成果與效益，因競爭激烈素有「廉政界奧斯卡獎」之稱。

廉政署27日下午於國家圖書館舉辦「透明晶質獎試評獎成果觀摩會暨頒獎典禮」，由法務部蔡清祥部長主持並頒發「111年透明晶質獎試評獎特優機關」獎項，共有桃機公司、勵志中學、台北榮民總醫院、桃園市政府經濟發展局、高雄市政府地政局土地開發處、台東縣稅務局及金門縣金寧鄉公所等7個機關獲獎。

桃機公司秉持「安全、正直、專業、創新、熱情」五大企業核心價值，近年推行許多廉能亮點作為，除加強企業誠信治理、完善內部控制與內部稽核、強調公眾參與及利害關係人溝通等廉能價值作為外，更運用E化科技推動園區施工管理線上平台、圖資倉儲管理系統、機場數位資訊整合平台、電子帳單整合平台等措施，讓利害關係人間的營運資訊更加透明。

此外，配合第三航站區建設計畫的推展，桃機公司自107年起推動「第三航站區建設計畫廉政平臺」，透過與檢、廉、調、採購法主管機關等跨單位聯繫，使相關作業更加公開、透明，亦有助於三航廈相關工程推動更加順利。