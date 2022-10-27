臺中市政府衛生局於10月27日舉辦衛生保健績優志工及團隊表揚大會，由令狐副市長榮達親自表揚特殊貢獻獎1名、績優志工團隊獎3隊與松馨、梅馨及蘭馨獎分別15、26及47名，其中一位高齡80歲朱菊蘭志工，投身志工服務累計時數超過1萬多個小時，服務穩定性高，除急診服務外，還從事安寧居家服務。因體認生命無常，為讓人生更有意義，簽署「不施行心肺復甦術或維生醫療」(DNR)及器官捐贈意願卡，讓愛可以持續延續下去。

朱菊蘭志工於民國78年加入中國醫藥大學附設醫院志工隊，面對急診或是安寧病房內忽然痛失親人而致情緒失控的家屬，總是能適時給予溫暖，並以她的人生智慧耐心開導，安撫家屬情緒，深獲民眾的肯定。朱菊蘭志工表示這30年來，當志工的信念就是要「做到不能做」為止，從沒想過「不做」志工服務這件事；同時勉勵志工夥伴，帶著快樂的心、不計較、不比較，才能保持做志工的初衷與初心持續從事志願服務。

獲特殊貢獻獎的80歲朱菊蘭志工(中)接受臺中市副市長令狐榮達(左)及衛生局長曾梓展(右)親自表揚，她投身志工服務累計時數超過1萬多個小時。(圖/臺中市政府衛生局提供)

令狐副市長表示，隨著新冠疫情蔓延，染疫人數攀上高峰，防疫工作變得異常艱辛，所幸有一群熱心奉獻的衛生保健志工，仍堅守崗位協助市府建立堅實防疫網絡，守護市民健康，因此特別感謝與敬佩他們的無私大愛。

衛生局長曾梓展說明，疫情嚴峻時期，來自各路英雄好漢的志工朋友，不分彼此，不畏染疫風險，一起挺身而出，協助醫護人員扛起防疫重責，著實令人感佩。今年度表揚活動以「融合 摯愛台中 志愛志工」為主題，頒獎會場特別設置志工服務身影的拍照背板，紅地毯二側亦陳列每位得獎志工的優良服務事蹟與身影，以榮耀得獎志工與家人及志工團隊夥伴。

臺中市衛生保健績優志工及團隊表揚大會現場，衛生局歡迎更多民眾加入衛生保健志願服務大家庭，一起建構「幸福、健康、宜居」的國際臺中城！(圖/臺中市政府衛生局提供)

衛生局指出，本市衛生保健志工目前共有87個志工運用單位，志工人數逾6,000人，不論在醫療院所、社區或民眾家裡，都能看到志工服務的身影，穿梭在臺中市各個角落，共同守護民眾健康，歡迎更多民眾加入衛生保健志願服務大家庭，一起建構「幸福、健康、宜居」的國際臺中城！(臺中市政府衛生局廣告)