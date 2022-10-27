泰山（1218）近日股價頻頻創高，引發經營權之爭開戰的聯想。市場盛傳泰山市場派大股東龍邦打算透過所掌握的1席獨董，於今年底前發動召開股東臨時會，爭奪泰山經營權。不過泰山27日傍晚發出重訊公告，表示「經探詢本公司獨立董事意見，確認均無報導所述之事」，泰山經營權爭奪戰有機會暫時落幕。

不過市場人士分析，雖然泰山不斷強調雙方共治，但龍邦目前已持有泰山將近四成股權，且持續加碼中，對泰山經營權顯得虎視眈眈，而公司派則是芒刺在背。即使泰山市場派今年底不發動股臨會改選，兩年後現任董事任期屆滿，將舉行例行改選，屆時雙方恐仍難逃一戰。

改選題材激勵下，泰山今天股價再度飆漲1.85元，終場收在44.5元，續創1992年7月以來的近30年新高。短短半個月波段漲幅約三成，對照近期台股重挫修正，泰山股價表現異常強勁。

目前泰山董事會總共9席董事，包含6席一般董事及3席獨立董事。其中3席獨立董事中，陳敏薰和李明輝為親公司派；杜英達則被視為市場派人馬，杜英達為法律背景出身，曾擔任過檢察官、律師，任內偵辦或參與過國票案、SOGO案等不少大案。

原本市場盛傳，龍邦擬趕在「光洋科條款」生效前，於今年底透過親市場派的獨董杜英達，發動召開股臨會，提前開戰爭奪泰山經營權。

不過金管會8月已經宣布將限縮獨董自行召開股東會等權限，移歸審計委員會合議後才能行使，被稱為「光洋科條款」，目前處於立法院完成修法的空窗期。龍邦如果真的透過獨董發動召開泰山股臨會，恐引發踩紅線的爭議，主管機關的態度難料。