中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅27日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾主持召開中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。中方表示支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用；沙方重申堅持奉行一個中國政策。

王毅首先向費薩爾介紹中共二十會的意義，表示這次大會最重要成果是選舉產生以習近平為核心的新一屆中央領導集體。

王毅說，中方高度重視中沙關係發展，將沙烏地置於中國外交全局尤其是中東地區外交的優先位置。中方讚賞沙方堅持一個中國原則，感謝沙方在涉疆、涉台、涉港、人權等事關中方核心利益問題上長期給予中方堅定支持。中方讚賞沙方支持中方提出的全球發展倡議，歡迎沙方積極參與倡議的落實。中方也讚賞沙方奉行獨立自主的能源政策，為維護國際能源市場穩定作出積極努力。

王毅稱，中方支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，願同沙方就中東地區熱點問題加強溝通協調，共同維護地區和平穩定，也願同沙方在聯合國、金磚、上海合作組織、二十國集團等多邊平台加強溝通協作，踐行多邊主義，維護國際公平正義。

費薩爾對中共二十大成功召開表示祝賀。費表示，沙中兩國建立高度政治互信，取得豐碩合作成果，進行密切協調溝通，切實維護了共同利益。沙中高委會為推動沙中關係發展發揮了重要作用。

沙烏地始終將對華關係置於同世界各國關係的優先位置，堅持奉行一個中國政策，堅決反對干涉中國內政，堅決抵制將人權問題政治化。

沙烏地感謝中方支持阿拉伯人民正義事業，感謝中方支持在中東地區建立無大規模殺傷性武器區，讚賞中方倡議搭建波斯灣地區多邊對話平台。沙方願同中方不斷推進政治、經濟、投資等領域務實合作水準。