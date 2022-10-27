台中市大里區夏田產業園區於2016年啟動開發，期間舉辦多次公聽會與相關協調會議，開發進度終於往前邁了一大步。行政院環保署10月20日通過夏田產業園區二階環評審查，台中市府經發局表示，二階環評通過有利於後續環評委員會與都市計畫審查加速。

經發局指出，環保署去年召開3次審查會議，針對夏田園區的事業廢棄物處理內部化、空汙抵減方案及區內生態多樣性規畫等進行討論，其中包括水、電與空氣等環境影響層面，委員都要求提出防制措施與方案，市府依照委員意見修正規畫，今年10月20日通過夏田園區二階環評。

經發局表示，以廢水排放為例，園區規畫事業汙水都由區內的汙水處理回收再利用，生活費用則專管銜接到鄰近的水資源中心回收處理，之後再輸送回園區內利用；此外，廢棄物也朝優先處理回收再利用方向規畫、進駐廠商必須在廠房屋頂設置50％太陽能光電設施等，都將納入環評修正報告書，並於明年1月31日送環保署環評委員會審議，並於環評與都市計畫通過後送經濟部審查。

夏田產業園區位於大里區夏田里，總面積約188公頃，該處原本為農業用地，但多年前數次發現農地遭重金屬汙染，為避免汙染情況再發生，且為達到土地活化利用，市府規畫設置產業園區。