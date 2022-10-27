在iPhone熱賣支撐下，市調機構Canalys表示，第三季中國智慧型手機出貨量比上季小增260萬支、至7,000萬支，不過仍比去年同期下滑11.2％，在中國前五大手機品牌中，蘋果是唯一一家能夠繳出第三季出貨量季增與年增的業者。Canalys預期，第四季中國品牌依舊疲弱，只能看蘋果i14系列「吃香喝辣」，中國手機需求出現反彈可能要等到明年稍晚。

2020年初疫情開始後，中國智慧型手機需求便逐年下滑，今年第二季的上海封控與經濟前景不佳，更影響今年下半年中國手機出貨量，Canalys表示，第三季中國智慧型手機出貨量為7,000萬支，比去年同期下滑11.2％，不過少了封控對物流與生產的影響，第三季出貨量還是比第二季低點6,740萬支微幅成長3.8％，主要動能來自於蘋果推出i14系列新機。

蘋果第三季在中國出貨量成長至1,130萬支，比去年同期大增36％，也比上一季成長14％，市占率來到16％，是中國前五大手機品牌中唯一出貨量比去年同期增加者。

上半年需求與出貨量成長性大勝中國競爭對手的榮耀，在第三季終於面臨庫存升高、必須調整的狀況，至於上半年就面臨買氣不佳、開始調整庫存的OPPO、vivo，第三季在庫存降低下重啟拉貨，vivo因此以1,410萬支的出貨量、20％市占率，搶下第三季中國市場關軍，OPPO也以1,210萬支、17％市占率，將榮耀擠到季軍，即使vivo與OPPO出貨量都繳出比上季成長的成績，比起去年同期卻都是衰退25％左右。

蘋果最近兩年在中國市場順風順水，然而Canalys也指出，在大環境不佳下，連蘋果也必須「跟風」，針對比較便宜的i14、i13與i13 mini祭出比以往更深的降價促銷，才能賣得動，而vivo、OPPO、小米等中國手機品牌面對市場需求不佳，則是更積極地搶進高階產品、推出折疊手機，希望以此帶動獲利，不過，華為在高階產品還是擁有中國消費者與通路的心，著名的高階Mate系列新品就算無法支援5G，還是賣贏上述後進者的高階產品。