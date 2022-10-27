台中地檢署承辦檢察官，已組成查緝專案小組，針對被告進行問訊，初步將蔡女列為被告。（張妍溱攝）

台中市神岡區1處工廠26日驚傳桶屍案，水泥桶屍27日經檢警請人開鑿後確認為男性，台中檢警傳喚蔡姓女關係人到中檢複訊，檢察官認為蔡涉有重嫌，轉列為被告，但因涉案情節等認為無羈押必要，複訊後予以請回。

台中地檢署檢察官指出，於27日進行相驗及解剖程序，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，警方並通知蔡姓被告、疑似死者之家屬等人到案說明後，被告蔡女經檢察官訊問後，因尚待相關鑑定報告以釐清死者身分及確切死因，諭知請回，並限制出境、出海。

蔡女今日傍晚接受完檢方問訊後快步走出地檢署，見到守候媒體上前詢問時，遂跑步離去，快速坐上計程車，全程不發一語。

檢警不排除3年前失蹤的陳姓男子與承租該廠房的33歲蔡女有相識，今天中午移至台中地檢由檢察官複訊，檢察官認為蔡涉有重嫌，不排除蔡和死者間可能涉入感情及金錢因素。

台中地檢署檢察官針對桶屍案，組成查緝專案小組，從中午即進行開會，相驗死者肢體完整，已採集血液、臟器送至刑事局進行DNA比對，結果將於明日出爐。

至於該名女子真正身分，是否曾經在八大行業工作，以及承租廠房的動機，與死者是否相識等，檢方一一釐清，案情偵訊結果尚未釐清，目前檢方尚未公布。

至於死者生前是否遭受傷害致死？檢方仍表示，僅表示已經採集血液、臟器等，將由法醫研究所比對DNA確認身分，也助於進一步釐清死因。