饕客要哭哭了，彰化知名美食「夜市爌肉飯」今（27）日無預警停業，而在地另一家40年人氣名店「魚市場爌肉飯」的老闆稍早也證實店面即將頂讓，讓不少爌肉飯愛好者大為震驚，直說「今天是最黑暗的一天」。

號稱彰化最難買的「夜市爌肉飯」今日突然宣布結束營業，外傳是夫妻吵架才導致如此結局。對此，鐘姓老闆出面表示，營業已超過30年，身邊的朋友都在享福，只剩下他還在工作，「真的累了想休息，想退休到處遊山玩水，好好享受人生」。同時他和太太也鞠躬感謝全台喜歡他們料理的民眾，「夜市爌肉飯」正式下台一鞠躬。

號稱彰化最難買的「夜市爌肉飯」確定結束營業，消息曝光讓許多饕客不捨。（圖／中時資料照）

不僅如此，位於彰化市中正路上另一家40年名店「魚市場爌肉飯」，今日雖然正常營業，不過也即將頂讓，鄭姓老闆在個人臉書發文，「我累了！頂讓別問原因，面洽，別打電話來給我，謝謝大家支持」，表示自己的生涯另有規劃，希望在過年前能找到團隊接手店面。據聯合新聞網報導，鄭姓老闆表示，先前就有規劃想要頂讓店面，只是時間尚未確定，就被同業搶先一步，他不願多談頂讓原因，「講太多影響心情」，而被問及是否因國稅局輔導開發票，才決心頂讓，鄭姓老闆回應：「不要想太多」。

彰化兩間美食名店在同一天發出頂讓及停止營業的消息，讓許多老饕傷心，熱愛爌肉飯的臉書粉專「東神聖爌肉飯歸一教」發文表示，「天啊！我們已經很保護夜市爌肉飯了，沒想到…」，底下引來網友留言，「慟！彰化最黑暗的一天」、「心情有點差，不過看到老闆很辛苦也就算了，好好休息吧」、「這些都經營很久了，好像的確都沒看到年輕人接手的樣子」、「一次滅2家我心情好糟」、「一代王者就這樣謝幕了」。