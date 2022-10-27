桃園市2019年透過民間參與模式以15年為期，將既有16.2萬盞傳統高耗能路燈，全面汰換升級為LED智能路燈，不但節能40％，年電費大降1.53億元，故障修復也從48小時降為15小時，因可依據廠商服務績效付款，精進維護管理效益，從全國31件參賽作品中脫穎而出，獲財政部民間參與公共建設金擘獎。

為了落實節能減碳政策，桃市府養工處2019年7月辦理「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，將桃園市既有16.2萬盞傳統高耗能路燈，全面汰換升級為LED智能路燈，每年可減少7.5萬噸碳排放量，每年電費也由2.19億元降為0.66億元。

養工處指出，換裝LED智能路燈除具有省電及節能減碳效益外，更將路燈導入智慧化管理，建置智能路燈管理系統，主動監控、即時維修，提升路燈維護管理效能及減少能源耗損，路燈故障案件從原來的48小時，降至15小時以內修復，路燈有效照明維持率達99.7％以上。

養工處也針對桃園市多處重要路口路燈進行「路口雙色溫路燈」的創新設計，將傳統路燈改為採用可變光型的道路照明燈具，遇濕潤路面可由「照度光型」切換至「輝度光型」，有效提高路面照度均勻度，提升路面標線及標字辨識度，維護用路人交通安全。

工務局長賴宇亭表示，過去桃園既有路燈多採鈉光燈具，不僅電費高昂、燈具壽命短，維修時效也不佳，推動全國首創智能路燈照明系統，採用創新PFI模式辦理，將傳統工程採購發包、履約、驗收、付款等流程轉化成特定績效指標項目，再依據廠商服務績效付款，讓維護管理及減能減碳等效益更加精進。