波音公司發布財報， 表示2022年第三季虧損了近33億美元，包括KC-46A 飛馬座加油機(Pegasus)的問題不斷，罰款與修改就耗資12億元，另外空軍一號也虧7.6億，加上其他太空計畫，國防計畫的進度落後，造成巨額赤字。

防衛新聞(Defense News)報導，波音公司表示，財報赤字的原因在KC-46加油機、 VC-25B 空軍一號總統座機、MQ-25 黃貂魚無人加油機，和T-7A 紅鷹教練機都還不到獲利階段，與航太總署(NASA)的商業太空合作案「星幹線太空船」(Starliner)也遇到困難，達到28 億美元季度虧損。

波音公司首席財務長韋斯特(Brian West)在財報會議上表示，KC-46加油機虧損12億美元，而VC-25B空軍一號也虧損7.66億美元，兩個項目就佔了近20億美元，是國防部門損失的大部分。

波音執行長卡爾霍(David L. Calhoun)表示，現在能做的就是穩定的把這兩個項目成本其交付給空軍，他說：「我們的目標是保證KC-46加油機能夠有效的服務。」

卡爾霍說： 「KC-46已逐步上軌道，已服役的飛馬加油機，在世界各地執行所有加油任務，供應給各種軍用機，只剩 A-10還沒加過油。」

但是KC-46的加油視覺系統，仍然是個問題，美國空軍表示， KC-46重新設計的視覺系統(RVS 2.0)將推遲19個月，預計2025年10月才能供應。KC-46持續累加的成本，使得總費用達到68億美元。

不過，去年同時期波音的虧損更嚴重，達到1.32 億美元；因此今年已算是有所改善，波音國防部門在此期間得到4.36億美元的利潤。

正在研發中的MQ-25、T-7基本保持在進度上，雖然些計劃有時也會面臨技術挑戰而延遲，但相比其他的工作，波音公司仍然相信這些計劃可以取得成功。

VC-25B 空軍一號是由2架封存的波音747-800改裝而來，但改裝工作並不順利，波音在這項工作虧損了6.7億美元。