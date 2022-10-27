台北市議員選戰進入倒數，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱站街頭、公園拜票，巧遇前總統馬英九。馬英九很高興地說：「請幫我向你父親問好。」

高揚凱今(27日)在臉書粉專貼文表示，今早上班時段，他與助理們把握時間，在萬壽橋路口和大家揮手拜票，越來越多民眾和他們打招呼。「年輕人，加油！」他的手揮得更加起勁了！接下來轉往興隆公園，正巧碰上馬英九出門運動，他趕緊向馬英九道早安，馬英九很高興地說：「請幫我向你父親問好。」

高揚凱接著表示，他向在公園活動的民眾一一懇託拜票，有位民眾遛著馬爾濟斯，狗狗馬上熱情撲向他，一把抱住他的大腿，莫非是他身上帶著小黑的味道，被狗狗發現了呢？「沒有罐罐唷！好乖哦⋯⋯」

高揚凱最後強調，當他握著一雙雙手，他知道自己在政治圈是「真正的新人」，沒有現任優勢，也沒有師傅醍醐灌頂，唯有最勤奮、最誠懇、持續針砭時弊，對塔綠班政府展現最強戰鬥力，才有機會乘載鄉親父老的期盼進市議會，為民發聲，也為國民黨在大安文山搶下關鍵一席。