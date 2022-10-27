網上最近傳出中國在荷蘭設立了2個非法的「警察中心」的報導，荷蘭外交部表示，正在對此進行調查。德媒指出，一份由非政府組織製作的報告顯示，中國在5大洲的數十個國家都設有這樣的機構，當地政府對此竟毫不知情。

《德國之聲》引述荷蘭外交部發言人霍溫坎普（Maxime Hovenkamp）的話說，他們正在調查有關中國在荷蘭設立兩個非法警察中心的報導，若發現有更多的相關情報，會採取適當的行動。「可以確認的是，中國政府從未通過外交渠道通知我們這些警察中心的存在，所以這使得它們一開始就是非法的。」

根據荷蘭廣播公司RTL Nieuws和調查性新聞平臺Follow the Money發表的調查報告說，有跡象表明，這些警察中心被用來「對荷蘭境內持不同政見的中國人施加壓力」。這些中心也為當地中國公民提供服務，例如更新中國駕照或申報婚姻狀況等等。

在荷蘭獲得政治庇護的大陸人士對媒體表示，他曾被荷蘭第2大城市鹿特丹的中國警察辦公室傳喚，還收到了來自未知號碼的威脅電話和短信，甚至有人曾經用他的名字發出炸彈威脅。

荷蘭媒體說，鹿特丹的警察中心是由中國浙江省麗水市公安局開設的，而阿姆斯特丹的中國警察中心則與福建省福州市有關。浙江與福建是歐洲的主要中國移民來源。

陸媒《中新網》於2022年1月曾報導，「首批30個福州警僑事務海外服務站設立，遍及21個國家的25個城市」的消息。這些掛名「海外110報警服務台」工作內容涉及交通管理業務和戶政業務，例如，駕駛證、身份證過期等問題。這類業務甚至還有個口號：「打好僑牌，駕通海外」。

報導說，經過詢問，中國駐阿姆斯特丹大使館答覆稱，不知道這2個海外警察中心的存在。

總部設在西班牙的人權非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在一份報告中說，北京在「5大洲的幾十個國家」設有這種海外警察服務站，其中有12個是歐盟國家。這種被稱為「海外110」行動，不論是針對海外中國人或其家屬，或是貪污官員、重點目標嫌疑人，都破壞了當地法律與居民的基本權利，同時也規避了雙邊警務與司法合作，違反國際法規。

中國外交部發言人趙立堅曾在今年初的記者會上就「保護衛士」的報告予以駁斥，指該組織「以所謂人權為名」，「將外逃腐敗嫌犯美化為受害人」，「是對腐敗犯罪的縱容和包庇」。他還強調，「中國司法執法機關在追逃追贓工作中，嚴格遵守國際規則，充分尊重他國司法主權」。