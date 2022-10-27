總統府提供

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蔡英文總統今天接見烏克蘭國會友台小組及立陶宛國會議員表示，我們已做準備並編列預算，將和中東歐理念相近夥伴，共同協助烏克蘭戰後的重建工作。訪團也透露，此次來臺討論烏克蘭獲勝後的待處事項，包括對基礎設施、安全及教育的投資，雙方在各領域制訂了20項計畫，未來也將設法落實。

蔡英文總統今天在總統府歡迎訪賓不遠千里而來，用行動具體展現民主國家積極結盟的團結力量。尤其是烏克蘭國會友台小組魯迪克議員及霍普科前議員，在面對砲火的風險及旅途艱難下，歷經將近40小時的車程及航程來到臺灣。

她說，今年2月開始，俄國入侵烏克蘭戰爭，對全世界的民主秩序、自由及人權價值都造成了重大的影響。讓全球民主夥伴都意識到，必須團結對抗威權主義的擴張。

蔡英文指出，在立陶宛國會歐洲事務委員會帕季格副主席鼓吹之下，烏克蘭國會外交政策委員會主席梅列日科，即使面對中國的壓力，依然發動成立烏克蘭國會臺灣友誼小組，並且獲得15位跨黨派議員的支持。我們的立法院也呼應這項行動，在這個月成立了「臺灣與烏克蘭國會議員友好協會」。

在這樣艱難的時刻，她認為，雙方的交流格外具有意義。相信未來，臺灣和烏克蘭會繼續深化民主夥伴關係，有更多的合作交流。我們也做了準備，並編列預算，將和中東歐理念相近夥伴，共同協助烏克蘭戰後的重建工作，也希望烏克蘭人民能夠早日重建家園。

蔡英文也呼應魯迪克所說的，只要在一個房間中，有兩個烏克蘭人會唱烏克蘭國歌，烏克蘭就不會滅亡。她承諾，臺灣絕對會是烏克蘭的堅實夥伴，相信未來臺灣、烏克蘭及立陶宛等民主國家，一定會繼續強化彼此之間的結盟關係，展現團結抵抗威權主義的強大力量。

魯迪克致詞時表示，她同時是泛歐自由黨派聯盟副主席。該聯盟的目標之一，是為全球自由及民主政黨建立聯盟。她要傳達來自烏克蘭及歐洲民主社群的敬意與支持，有朝一日她將再度來臺訪問，以彰顯雙邊正在建立的關係有多堅實。

魯迪克也贈送烏克蘭婦女為蔡英文總統特別製作的禮物－繡有烏克蘭花朵的刺繡，象徵女性在丈夫征戰沙場期間，以自己的手工藝品照顧家人和養家糊口，同時展現贏得勝利之後，烏克蘭的土地之美。她說，這些花朵也象徵冬天過後，春天就會到來—這就是我們奮鬥的目標，「榮耀歸於烏克蘭」。

帕季格表示，他昨天與外交部長吳釗燮討論中提到，我們需建立民主國家相互溝通的架構，建立從政治、外交到經濟方面的架構，因為我們終將面對邪惡勢力的結盟，試圖摧毀我們的身分認同及自由。我們將成為未來世界的擘劃者，因為我們必須跳脫框架，找出解方。

他譴責有些國際組織和領導人迎合邪惡，與之起舞，提供資助，「我們必須加以阻止，並建構一個獨裁政權受到國際法禁止或永遠不再攻擊我們的世界」。讓我們共同合作，建立模式和連結。從政府、智庫到企業界，我們要讓這世界成為我們的世界，而不是帝國或獨裁政權的世界。

霍普科表示，在烏克蘭，我們已經瞭解到，必須和臺灣建立夥伴關係和聯盟，並停止與中國的合作，因為他們在此次俄國的侵略中從未支持烏克蘭。她在擔任烏克蘭國會外交委員會主席時，並未同意烏克蘭加入「中國-中東歐17＋1」高峰會。烏克蘭人民在最艱困的時刻看到了臺灣的支持，這是很重要的，他們將永遠記得。

她提到，訪團此次來到臺灣，是為了討論烏克蘭如何贏得勝利。在獲勝後的待處事項，包括對基礎設施、安全及教育的投資。吳釗燮及其團隊與他們在各領域制訂了20項計畫，讓他們深受鼓舞。「我們有關於強化夥伴關係的想法，魯迪克議員將設法在議會內落實這些想法」。

霍普科強調，也許她太過樂觀，但她相信在明年，烏克蘭武裝部隊將重返我們的領土，收復克里米亞是明年可實現的目標。對於蘇聯解體後，烏克蘭沒有與臺灣發展雙邊關係，她感到很遺憾，否則現在便可享有極具成效的經貿關係，但他們將著手發展雙邊關係。