FinTech Taipei 2022台北金融科技展28日於世貿中心展覽一館華麗登場，睽違一年恢復實體舉辦，吸引眾多業者參展秀出蓄積已久的創新能量，台新銀行這次特別打造未來感十足的宇宙總部展場，帶領民眾置身虛擬分行，嘗試與臨櫃、電話進線及線上申請截然不同的未來金融服務，體驗在家就能透過自己的人像於元宇宙世界裡遨遊，享受全方位金融服務，一窺未來金融生活樣貌。

台新金控資訊長孫一仕表示，進入後疫情時代，數位科技加速發展，今年打造的虛擬分行要帶民眾親身體驗，如何突破時空環境限制，一鍵進入身歷實境的元宇宙虛擬分行，一站式完成銀行、證券、保險大小事。邀請民眾有空來走走，進入虛擬分行體驗即時看盤，獲取信用卡最新優惠，取得保險產品介紹，以及其他多項個人化服務，如個人保單查詢、帳戶查詢及股票庫存查詢等。

虛擬分行能依據每位客戶需求不同，提供個人化的即時服務，且不受時間及地點限制，除替客戶省去前往分行的時間、交通成本，也無須再增加實體分行設置，有助實踐企業社會責任，也符合永續概念。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，受疫情影響，金融業者為讓客戶能夠不出門就可完成大小事，紛紛針對產品及服務進行虛實整合，以符合客戶所需。更進一步在金融科技助攻下，未來的虛實整合，預估將把各種申辦模式整合進元宇宙世界，提供客戶虛擬世界的3D體驗，即使人不到分行，也能享受擁有「身臨其境」的金融服務。

台新銀行28日及29日兩天展場打造的虛擬分行裡，民眾可以直接用筆記型或桌上型電腦進入虛擬世界，在虛擬行員Rose帶領下，進入ATM區存提款，再深入到分行內與分行經理溝通洽詢，獲得即時貼心的金融服務，同時還有信用卡、貸款、理財商品等產品資訊可翻閱及申辦。

這次合計將展示12項金融服務還有多項贈品活動，透過遊戲及互動的方式，讓民眾深入了解台新銀行金融服務，邀請民眾於10月28日及29日親臨現場，體驗台新數位金融帶來的貼心服務及無限想像。

黃天麟強調，透過元宇宙虛擬分行的嘗試，希望向民眾及既有客戶展示台新於數位金融領域的變革與創新。大家可一起大膽想像，客戶未來會許有機會於虛擬分行中參加音樂會、各式講座等活動，享受虛擬世界中的VIP服務及體驗。未來想到銀行，第一時間不會只想到「趕三點半」，而是能超越時空限制、提供虛實整合體驗的貼心秘書。