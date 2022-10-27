台北市頂級辦公大樓相對稀缺，炙手可熱，士林區少見的頂辦指標案「鄉林士林官邸」，最近也被知名的悅庭牙醫診所相中，設立五星級、三個樓層的診間和休息室，連前往看診的企業大老闆，也頻頻按讚！目前全棟出租率已五成，年底可望衝上七～八成。

針對為何選擇將牙醫這項創新醫療搬進「鄉林士林官邸」商辦大樓，悅庭院長曹皓崴表示，悅庭牙醫本來就在士林區，以病人為中心一直是他的行醫理念，導入先進數位科技僅是作為照顧患者、降低治療風險的輔助工具。

悅庭院長曹皓崴表示，他希望以「鄉林士林官邸」的空間規劃，並借助《艾瑞瓷牙科繼續教育中心》數位科技專業，以高精密機械輔助，達到垂直整合兼具橫向需求，做到全口腔一站式醫美服務，照顧更多口腔患者醫療需求。

前往診所看牙齒的鄉林建設集團董事長賴正鎰表示，他對悅庭牙醫，給予高度讚賞，悅庭院長曹皓崴的醫療科技很先進，有計畫性的建立口腔智慧醫療團隊，因此賴正鎰和夫人，伉儷兩人，一起在悅庭牙醫，實際體驗過牙醫治療，不僅減少疼痛，更縮短療程，對於時間很寶貴的企業主來說，真的很值得擴大推廣。

悅庭院長曹皓崴表示，悅庭牙醫導入新興科技設備，在精密機械儀器輔助下，讓專業治療與數位科技能同步進行，牙醫師一邊治療，AR擴增實境科技等數位設備硬體，就同步掃描建立口腔3D環境，充分將微創導航系統等數位科技簡化運用到精準治療。

曹皓崴表示，悅庭牙醫共分三樓層，配備多項口腔服務，內部更要擺設各種先進的精密機械，所以醫院環境必須要做到高耐震、制震環境的需求，這也就是當初看上鄉林士林官邸的SRC鋼骨及制震耐震設計，符合設立口腔醫院的需求。

他還說，進駐到士林官邸，大面落地窗可直視萬坪公園綠地環繞，對醫療環境的好處多多，不僅醫護人員工作起來很有勁，商辦環境的各種溫馨設計，鏡面水池，發呆亭等設計，借景入室，也為病患帶來超乎過往看診經驗，豐富的視覺與生態環境，有助於在等待醫療過程充分放鬆心情，首度到悅庭看診病患則認為獨立診間保有病患安全隱私，也肯定牙醫診所設在這麼高檔商辦裡，提供專業治療感到安心。