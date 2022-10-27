本土疫情仍在高原期，不少家長關心孩子何時可接種追加劑。中央流行疫情指揮中心今天表示，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，兒童追加劑間隔調整為3個月以上，未來6到11歲兒童也有望接種莫德納雙價次世代疫苗！
ACIP原先建議5到11歲兒童追加劑，需與前一劑間隔至少5個月；今天開會決議縮短為至少3個月，也就是12周或84天以上。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前輝瑞BNT單價疫苗、莫德納雙價次世代疫苗已送食藥署審查，等待核准適用於兒童族群追加劑，因此ACIP先就此進行討論，已請食藥署加緊審查。
莊人祥說明，如後續輝瑞BNT疫苗核准適用於5到11歲，可提供該年齡層施打第3劑；至於莫德納次世代疫苗，如通過食藥署核准適用於6到11歲兒童追加劑，可用於該年齡層第3劑或第4劑接種。
莊人祥提醒，由於莫德納雙價疫苗不適用於5到6歲兒童，因此仍須以單價輝瑞BNT疫苗完成追加劑接種。
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