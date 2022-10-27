第一名得獎作品「拜票街」。(市府提供)

桃園市政府為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，與法務部廉政署共同舉辦「第十一屆全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽」，希望藉由學生創意發想針對國小學童，將「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「守法」等價值融入桌遊設計創作中，並將廉潔意識價值扎根於校園之中，頒獎典禮27日在桃園國小舉行，小學生們現場體驗玩翻天。

本次桌遊設計徵稿以廉政教育為主題，針對國小學童所設計，並希望在設計中融入桃園在地的文化藝術與節慶元素，徵件期間自5月底至9月12日止，共有48件作品投稿，進行書面審查後，由來自全台灣8個縣市學校同學們所創作的24件作品進入決賽，並於10月15日星期六將其桌遊作品進行決賽試玩展示，在獎金獵人的創辦人洛克仔楊宏毅、華創文化製作人劉玉枚、桃園市政府政風處主任祕書劉鎮宇、文化局主任祕書張至敏及教育局專門委員林淑芬等專家嚴密審查下，10件作品在激烈的競爭下脫穎而出。

廉政署副署長沈鳳樑在典禮中表示，誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起，因此在不斷強化公務員廉潔操守的同時，廉政署亦大力推動將廉潔、誠信及貪腐零容忍等理念納入課程教材，鼓勵反貪倡廉從小做起，呼籲全民一起來反貪倡廉。

副祕書長邱俊銘亦提到廉政教育是預防貪腐重要的一環，希望全國大專院校的同學們在設計的過程中，能對於「誠實、信用、公平、正義、守法」等正向廉潔價值及理念有更深入的認識與瞭解，並透過桌遊寓教於樂的特性，讓小朋友在遊玩桌遊的過程中，讓廉潔理念深入校園、向下扎根。

頒獎典禮今下午在桃園國小舉行，並規畫名為「廉政樂桃桃」得獎桌遊大型化與九款得獎桌遊供國小學童現場體驗，第一名得獎作品「拜票街」結合當下選舉議題，遊戲中民意是靠一步一腳印努力累積來的，而不是用金錢買來的，桃園地檢署也歡迎民眾向檢察官檢舉賄選，一同營造防疫新生活，乾淨好選風。

政風處之後將擇取優秀的作品量產並發送至桃園市其他機關及學校，希望學生們透過遊玩的過程中得以建立並鞏固對廉潔誠信的印象及認知。