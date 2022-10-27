外埔綠能園區沼渣變身肥料，今年第一期稻作日前陸續收成。（台中市政府提供）

外埔綠能園區沼渣變身肥料，今年第一期稻作收成後，製成一包包「友善環境米磚」，並發送給各區清潔隊，與同仁分享這份別具意義的成果。（台中市政府提供）

台中市政府今年首次與外埔區當地有機稻米耕作農民合作試驗，施以外埔綠能生態園區沼渣產製的農委會認證肥料「就是肥」，其有機質高達85％，可稱為「農作物的綜合維他命」，取代使用化學肥料施肥；今年第一期稻作收成後已製成一包包「友善環境米磚」，並發送給各區清潔隊，與同仁分享這份別具意義的成果，友善環境就從一粒米做起！

外埔綠能生態園區自2019年7月正式營運，成為全國首座生質能源廠，各區清潔隊每天自市民回收約105公噸生廚餘，送到外埔綠能生態園區進行厭氧醱酵發電，目前平均每日發電量約8000度電，躉售台電公司每日可收益約4萬元。

今年與外埔在地農民合作，透過外埔綠能生態園區厭氧發酵、沼氣發電後的沼渣製成的「就是肥」有機質肥料，減少對環境的負擔與製作運送過程的碳排放，製成一包包友善環境米磚，作為廚餘再利用及友善環境農業的宣傳品，同時更代表台中市栽培友善環境稻米及推動綠色循環經濟的決心。

外埔綠能生態園區與「友善環境米磚」，代表共同推廣綠色循環經濟的理念，園區營運與稻米栽種減少環境負擔與碳排放量，符合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs)「SDG12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」及「SDG13：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響」等兩大目標，能強化對氣候變遷、自然災害抵禦和適應能力，達到環境永續的理想。

環保局表示，外埔綠能園區沼渣經過堆肥醱酵製成有機質肥料「就是肥」，沼液也轉化為有機質液肥或土壤改良液施於農田成為農作物養分，是以友善環境、資源循環再利用的方式達到綠色循環經濟；呼籲市民「落實廚餘分兩類，瀝除水分去雜質」，惜食減量不浪費，環保隨手做共同提升環境品質。