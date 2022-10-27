群創第三季大虧127億元，公司也宣布基於永續經營為核心，為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任、自願減薪，10月1日起依主管個人意願及責任承擔，減薪約5～15％，以責無旁貸的態度，力拚克服挑戰、挺過風雨。

今年面板產業遭遇強勁逆風，群創樽節成本計劃一波接一波，在今年推出充電計畫鼓勵休假方案，配合節慶要求員工連休、消化特休假。先前在9月份趁著中秋假期，鼓勵12～13日再休假2天，10月在國慶假日之前，鼓勵10月5～7日再休假3天。

在年底則是將推出第二波鼓勵休假方案，群創規劃搭配年底的假期，在耶誕節前夕，自12月23日起連休3天、元旦前自12月30日起連休4天、春節期間自1月20日起至1月29日連休10天。

群創也強調，重視員工的工作與生活，明年仍會堅持持續發放旅遊、學習基金，並延續提供優於法令的孝親假、陪讀假、陪產檢假、彈性工作時間／地點等友善福利措施。