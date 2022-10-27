「鷹」浪太強，讓美國2年期公債殖利率自2022年9月下旬升破4％後一路走升，10月21日最高甚至來到4.6％，同期間美國S&P500跌幅最大達7％。法人指出，聯準會近日再傳利率終點可能上調至4.75％～5％，對風險資產壓力不小，但依歷史經驗，基礎建設產業憑藉多重優勢，後市表現可望相對吃香。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰分析，據統計，代表短天期利率的美國2年期公債殖利率在2005年升破4％時，MSCI全球基礎建設指數在其後3至12個月，漲幅在約1～24％之間，表現勝過MSCI世界指數，而且時間拉長差距更明顯，意即當通膨居高，聯準會強硬升息的環境下，加碼基礎建設產業，對投資人荷包將是有利選擇。

陳世杰表示，基礎建設產業有剛性需求強力支撐，不受景氣、利率等總體環境變動影響，而且企業普遍在合約當中明訂價格調整機制，因此得以輕易轉嫁通膨壓力，維持長期獲利穩健成長步調，並且提供股東相對高股利，特別是在此刻面對通膨、利率飆升，經濟動能減緩的環境下，這種獨特優勢更顯可貴，自然較易吸引資金進駐，應作為現階段核心配置的一環，不過也建議投資人採取分批進場的方式，來減緩短期波動風險。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，其實地產的基礎建設股也是值得留意。美國基礎建設概念股中，Prologis (PLD US)，是全球最大的工業房地產投資信託公司，投資標的為物流相關物業，從事工業配送物業的持有、開發、管理和租賃，包括港口、機場和高速公路交設施。道瓊美國地產指數前三大成分股分別為普洛斯公司、美國電塔公司、皇冠城堡，皆為美國最大倉儲物流中心，美國最大的電塔公司，及全球最大的資料中心。

李鈺涵表示，網路消費及零售蓬勃發展之下，商品庫存管理大幅提升倉儲物流中心的需求；普及5G網路需求之下，電信業者增設基地台需求提升；元宇宙議題發燒，技術、平台資料中心不可或缺，偏科技型年獲利成長上修之下，相關REITs價格成長空間可期。建議投資人可逢低加碼或採取定期定額的方式布局000714群益道瓊美國地產ETF。