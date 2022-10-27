選戰倒數，國民黨台中市長候選人盧秀燕27日晚間成立彰化同鄉會、計程車後援會，她表示，任內主張台中、彰化及南投等縣市要共同發展，而共同的建設很重要，以彰化為例，她任內就蓋了2座銜接台中與彰化的大橋；過去2年多防疫期間，市府除與計程車一起防疫，還推動「小黃公車」，且免費搭乘。

「盧秀燕，凍蒜！」盧秀燕一抵達後援會成立會場，即受到支持者簇擁、要求合照，場面熱絡。她表示，不論彰化、南投或苗栗，都是台中的兄弟姊妹縣市，大家是一家人、同個生活圈，4年來她極力促進台中與其他縣市和諧，共同的建設就相當重要。

盧秀燕說，台中市與其他縣市共榮的政策絕非口號，要付諸行動，以彰化為例，她任內就蓋了2座大橋，第一條是從烏日到彰化芬園的溪尾大橋，現在已經通車，相當方便；第二條則是27日動工的和美大橋，位於烏溪中間段，從大肚要做到彰化和美，全長1.5公里、經費達32億元，「台中彰化一家親，真的不是口號」。

而針對計程車運將，盧秀燕強調，台中市府在防疫期間與計程車一起合作，市府還推動小黃公車，用小黃替代公車行駛偏遠地區，比照公車走固定路線、由小黃排班，一方面不會衝擊市府財政，也讓偏遠地區的民眾交通更方便。