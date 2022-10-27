茂管處處長柯建興表示，「山那邊的市集」舉辦至今，漸漸獲得民眾的支持好評，接下來即將把市集品牌精神帶進高雄市桃源區及屏東縣三地門鄉等原鄉地區。(茂林風景區管理處提供／林雅惠傳真)

南橫公路今年5月全線開通後成為旅遊熱點之一，通往南橫公路必經的高雄市桃源區擁有豐富的部落文化，交通部觀光局茂林國家風景區管理處為活絡部落產業文化及觀光，將「山那邊的市集」首次移師桃源區舉辦，本周六、日於雅你綜合運動場旁登場，邀請民眾踏上南橫公路欣賞美景同時，也能到市集走走逛逛。

茂管處表示，高雄市桃源區過去被族人稱為「加拉猛」，有放牧之地的意思，區內居民以布農族為主，少數拉阿魯哇族及排灣族，該地生產原生山茶、咖啡、愛玉等農作物特產。

茂管處首次將部落原味市集移師桃源區，也邀請原民美聲歌手到市集演出，每天上、下午各開放25份特色免費DIY體驗，小米束DIY、手環串珠、動手做愛玉及茶包製作等，現場開放民眾報名參加。

茂管處處長柯建興表示，「山那邊的市集」舉辦至今，漸漸獲得民眾的支持好評，接下來即將把市集品牌精神帶進高雄市桃源區及屏東縣三地門鄉等原鄉地區，除了市集以外，未來會持續推動轄區內的部落文化觀光活動，帶領民眾一起走進部落，深度認識了解部落文化，感受文化之美。

茂管處表示，「山那邊的市集」連續舉辦九周，周周精彩，10月29日至11月20日在高雄市桃源區雅你綜合運動場旁，及11月19日至12月11日在屏東縣三地門鄉中山公園，每個周末上午10時至下午4時止，活動期間在市集現場拍照打卡，即可兌換限量森山香氛吊卡乙份，歡迎民眾趁假日上山走走逛逛。