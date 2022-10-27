國民黨台北市長候選人蔣萬安今天晚間6時許前往忠孝復興路口，與前北市議員羅智強及北市議員王鴻薇一同為議員候選人楊植斗代班街講。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天晚間6時許前往忠孝復興路口，與前北市議員羅智強及北市議員王鴻薇一同為議員候選人楊植斗代班街講。

台北市大安文山選區議員候選人楊植斗昨日在街講時不慎跌倒，頭部著地摔傷，今天上午有嘔吐情況，將在醫院住院觀察3天。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天晚間6時許前往忠孝復興路口，與楊植斗的2名「師父」前北市議員羅智強及北市議員王鴻薇一同代班街講。

楊植斗曾經擔任羅智強及王鴻薇的辦公室主任，聽到子弟兵必須休養的消息，羅、王決定今晚代班為楊植斗街講，蔣萬安今早也特別新增行程到場助陣。蔣萬安在車水馬龍的街口，呼籲民眾支持楊植斗。

有民眾遇到野生的蔣萬安很意外，紛紛要求簽名拍照，還有粉絲激動要蔣萬安一定要贏。

蔣萬安受訪表示，昨天第一時間在羅智強臉書、IG看到楊植斗摔倒的影片，馬上傳訊息給楊植斗，今天早上楊回訊息稱自己在嘔吐、情況不好，要去醫院，他才知道事情嚴重。

蔣萬安說，羅智強、王鴻薇2位師父特別撥冗來街講，讓楊利用這段期間，3天住院觀察，2人給楊植斗非常大的機會。

他也讚楊植斗對地方議題熟悉、公共事務也有深入見解，相信進入議會可以有非常表現亮眼，靠自己努力通過議員初選，希望大家拉一把，讓楊進入議會。

蔣萬安透露，醫生說楊植斗要再觀察，令他很擔心，大家一起集氣，希望楊植斗沒有大礙、回到選戰衝刺，大家一起協助優秀年輕的楊植斗。

羅智強表示，楊植斗是國民黨年輕優秀戰將，在街頭演講時候從講台摔下來，後腦先著地，人躺在醫院，網友、好朋友都很關心，楊摔倒第一時間還去掃市場，他打電話罵了楊一頓，要楊趕快去醫院檢查，醫院要求先休息。

羅智強透露，楊植斗昨天暈眩一整天，今天早上起來嘔吐去掛急診，現在正在住院，醫生檢查目前診斷掃出來沒有血塊但有暈眩跟嘔吐還是有點擔心，脖子頸椎有打到，也非常痛，醫生要求住院3天觀察，王鴻薇跟他都是楊以前的老闆，2個師父對徒兒很擔心，謝謝蔣萬安一起來關心。

王鴻薇說，昨天辦公室同仁第一時間傳來楊植斗街講摔下來，看到那個影片被嚇死，楊整個摔跤折過去、後腦著地，由於狀況不好醫生要求休息，在醫院觀察3天，但馬上要選舉，她代替植斗街講當然沒問題。

王鴻薇表示，楊植斗是南部農家子地很憨厚、選舉很努力，在她辦公室時，丁守中4年前選市長，她自己也在選舉，但他認為這位年輕人非常不錯，介紹給丁守中，雖然丁沒有當選，但4年後自己成為議員候選人，希望大安文山區有心血進入議會把關，大家一起幫他加油打氣。