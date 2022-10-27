台北市大安文山選區議員候選人楊植斗昨日在街講時不慎跌倒，頭部著地摔傷，今天上午有嘔吐情況，將在醫院住院觀察3天。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天晚間6時許前往忠孝復興路口，與楊植斗的2名「師父」前北市議員羅智強及北市議員王鴻薇一同代班街講。
楊植斗曾經擔任羅智強及王鴻薇的辦公室主任，聽到子弟兵必須休養的消息，羅、王決定今晚代班為楊植斗街講，蔣萬安今早也特別新增行程到場助陣。蔣萬安在車水馬龍的街口，呼籲民眾支持楊植斗。
有民眾遇到野生的蔣萬安很意外，紛紛要求簽名拍照，還有粉絲激動要蔣萬安一定要贏。
蔣萬安受訪表示，昨天第一時間在羅智強臉書、IG看到楊植斗摔倒的影片，馬上傳訊息給楊植斗，今天早上楊回訊息稱自己在嘔吐、情況不好，要去醫院，他才知道事情嚴重。
蔣萬安說，羅智強、王鴻薇2位師父特別撥冗來街講，讓楊利用這段期間，3天住院觀察，2人給楊植斗非常大的機會。
他也讚楊植斗對地方議題熟悉、公共事務也有深入見解，相信進入議會可以有非常表現亮眼，靠自己努力通過議員初選，希望大家拉一把，讓楊進入議會。
蔣萬安透露，醫生說楊植斗要再觀察，令他很擔心，大家一起集氣，希望楊植斗沒有大礙、回到選戰衝刺，大家一起協助優秀年輕的楊植斗。
羅智強表示，楊植斗是國民黨年輕優秀戰將，在街頭演講時候從講台摔下來，後腦先著地，人躺在醫院，網友、好朋友都很關心，楊摔倒第一時間還去掃市場，他打電話罵了楊一頓，要楊趕快去醫院檢查，醫院要求先休息。
羅智強透露，楊植斗昨天暈眩一整天，今天早上起來嘔吐去掛急診，現在正在住院，醫生檢查目前診斷掃出來沒有血塊但有暈眩跟嘔吐還是有點擔心，脖子頸椎有打到，也非常痛，醫生要求住院3天觀察，王鴻薇跟他都是楊以前的老闆，2個師父對徒兒很擔心，謝謝蔣萬安一起來關心。
王鴻薇說，昨天辦公室同仁第一時間傳來楊植斗街講摔下來，看到那個影片被嚇死，楊整個摔跤折過去、後腦著地，由於狀況不好醫生要求休息，在醫院觀察3天，但馬上要選舉，她代替植斗街講當然沒問題。
王鴻薇表示，楊植斗是南部農家子地很憨厚、選舉很努力，在她辦公室時，丁守中4年前選市長，她自己也在選舉，但他認為這位年輕人非常不錯，介紹給丁守中，雖然丁沒有當選，但4年後自己成為議員候選人，希望大安文山區有心血進入議會把關，大家一起幫他加油打氣。
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