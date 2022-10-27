曾有「最靈活胖子」美名的香港影壇大哥大洪金寶，因年輕拍戲時留下的大小傷，還有動過膝蓋手術，近年都得坐輪椅代步，身形也不像以往福氣；最近有香港民眾在市場巧遇洪金寶買菜，全程都用輪椅行動，整個人又瘦了不少，健康狀況再度掀起眾人關切。

昨日有香港網友在社群平台小紅書上分享一段影片，畫面中一名年邁老人坐著輪椅在市場內移動，原來這個人正是武打巨星洪金寶；PO文者透露，連續幾天到這個市場買菜，已經遇到洪金寶兩次。

洪金寶被拍到坐輪椅逛菜市場。（圖／摘自小紅書）

PO文者還說有跟洪金寶打招呼。（圖／摘自小紅書）

影片中洪金寶戴著編織草帽，身上是花襯衫和寬鬆褲子，揹著一個黑色小包，腳上則穿著拖鞋，相當休閒自在的裝扮，細看也能發現他的身形消瘦不少，已經和「最靈活胖子」形象差很大；不過，因為影片中都沒拍到洪金寶的臉，有人不相信是本尊，PO文者也跳出來解釋，「我還跟他打招呼，去問問正門買（賣）豬肉的就知道」。

其實洪金寶過去就曾被拍到坐輪椅逛菜市場，所以許多粉絲也都見怪不怪，卻很關心他的身體狀況，因為洪金寶每次出現身形都又瘦了不少，「希望他身體健健康康，最喜歡的武打明星」、「好懷念他蹦蹦跳跳的樣子」、「好好享福了啦」、「一代傳奇啊」。