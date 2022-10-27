媒體人彭文正質疑總統蔡英文論文造假，遭蔡英文提告加重誹謗罪起訴，10月20日開庭日彭文正因人在美國未能出庭，遭到通緝。彭文正今天（27日）在臉書爆料表示，因為「誹謗」讓他的護照被註銷。

彭文正今(27日)在臉書粉專貼文表示，他的中華民國護照被蔡英文註銷了，自嘲「取得2024巴黎奧運難民隊身分、更是史上第一個被現任總統告誹謗的男人、第一個被總統告誹謗又被起訴的男人、第一個因為誹謗罪準備程序庭還沒開始就被退庭的男人、第一個因為法庭不准視訊而遭通緝的男人、第一個因為誹謗而被註銷護照的男人，就是偶啦！」

網友紛紛表示，「太扯了！好想哭！哭，哭」、「太扯了，加油啦」、「太好笑了！弄權到這種程度」、「大家用選票翻轉，讓公平正義回來」、「彭P成了脫北者（脫離台北）了」、「這樣無止盡的追殺，她應該很害怕彭文正的追根究底吧」、「這是彭P得到的珍貴勳章。加油」。

還有網友認為，「這是政治霸凌，心疼彭P被民進黨政府欺負」、「她本來是希望你回來上法院，現在是怕你回來上法院」、「再忍兩年，會有很多人一起幫你報仇的」、「說過方丈很小心眼的」、「扯爆，這什麼政府啊？逼一位台大教授成這樣」。