美國硬碟製造大廠希捷（Seagate）今天向證監當局呈報接獲美國政府警告，它因供應硬碟給一家客戶，恐違反出口管制法律。一名知情人士告訴路透社，這家客戶是中國的華為。

華為名列美國商務部的一份實體清單，若未取得美方許可，禁止取得美國的出口貨品及部分在海外製造的品項。

根據希捷向美國證券管理委員會（SEC）呈報的資料，它在8月29日接獲美國商務部發出的「擬議起訴函」，提出相關警告。

希捷在呈報資料中表示，它的立場是，硬碟並未受到美國的出口法規限制，它也未從事美國商務部所稱的禁止行為。

希捷在呈報資料中並未揭露客戶名稱。知情的消息人士則表示，希捷一年前已暫停出貨給華為。

美國商務部拒絕就任何可能處理中的執法事務發表評論；但一名發言人表示，針對特定外國製品項的限制規定，商務部致力於「對任何疑似違規行為進行全力調查」，並「針對未獲許可出口至中國的行為，積極採取刑事與民事行動」。

華為的一名發言人並未立即發表評論。中國電信設備製造巨擘華為因從事的活動被視為不利於美國國家安全，而在2019年被列入管制的實體清單。

希捷的總部設在愛爾蘭首都都柏林，但業務活動在美國加州。它說它正在配合美國商務部尋求解決這起事件。

根據希捷呈報的資料，遭指違規的出口產品，是在2020年8月至2021年9月，供應給列入實體清單的客戶及對方的關係企業。

希捷表示，任何可能的處置結果會在何時出爐及懲處條件仍不明，它也無法估算可能的虧損或懲處範圍，但預警可能對業務造成顯著衝擊。

希捷若遭到美國政府指控，可能面臨的民事罰金或是採每起違規最高30萬美元（約新台幣960萬元），或是採交易金額的2倍。

消息人士表示，希捷希望在與美國商務部即將舉行的一場會面當中替自己辯護。它已在9月底針對商務部的信函寄出初步回函，並在本週遞交更多資訊給商務部。

希捷今天股價一度大跌11%，收盤重挫8%。因希捷發布財報，並公布收到可能違反出口禁令的警告信。

希捷涉及違反的出口管制規定，是針對供應華為的一些特定外國製造品項，目的為了切斷華為取得全球半導體供應的管道。

根據2020年8月修訂過的美國「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule），企業若未取得政府許可，不得將美國以外地區製造的特定產品出貨給華為，只要這些產品是直接利用特定的美國技術或軟體製造，或是由源自美國的軟體或技術直接產出的重要設備所製造的產品。

然而消息人士告訴路透社，希捷認為，它在外國製造的硬碟並不屬於禁令範圍，因為這些產品既非任何美國半導體技術或軟體的直接產物，製造設備也並非任何美國半導體技術或軟體的直接產品。

不過消息人士說，美國商務部對法規的解讀是，只要外國製終端產品的任何零件，是由直接利用美國半導體技術或軟體生產的設備所製造，都列入管制範圍，無論在製造過程中利用程度。

消息人士表示，希捷的硬碟是在中國和泰國製造，採用的美國零件也不足以受到美國出口法規限制。

美國聯邦參議院商務委員會的共和黨籍委員去年10月發布一份報告，揭露希捷很可能長達一年將受法規限制的產品出貨給華為，因此相對於日商東芝（Toshiba）與美商威騰（Western Digital）等其他硬碟大廠享有競爭優勢。東芝和威騰皆表明，新規2020年生效後已停止出貨給華為。