九合一選舉負面文宣不斷，媒體人張禹宣今(27日)在臉書踢爆，過去選舉都是「母雞帶小雞」，今年的民進黨很不同，是「母雞害小雞」。不管是陳時中、林智堅、林佳龍、鄭運鵬，非但起不了帶動選情作用，還讓議員疲於滅火。但台中市長候選人蔡其昌更奇葩，台中市近日出現大量「拒盧」看板，用怪異的署名，包括何昆霖、江肇國、張家銨等議員都被強迫中獎，負面文宣非但沒效，還是自己死不夠要拖底下議員陪葬。

張禹宣指出，民進黨台中市大量的「拒盧」看板，用很怪異的署名方式，寫上「我是ＸＸＸ，我無法接受...」。包括何昆霖、江肇國、張家銨等議員都被強迫中獎，結果今天遭到自家參選人踢爆，竟然完全未經議員同意，是台中市黨部擅自刊登，找一堆人背書只為幫蔡其昌攻擊台中市長盧秀燕。

此舉還遭到親綠里長林政蒼痛批，這種負面文宣非但沒效，根本是在拖累民進黨議員的選情，背後還加註自己絕對支持民進黨候選人何昆霖，甚至直言全世界都知道是「中央在卡台中」，為了不讓盧秀燕搶走功勞。當外界都在問，為何蔡其昌民調大幅落後盧秀燕，這就是原因。不論蔡其昌如何的潑髒水唱衰台中，四年來市政有無進步最清楚的是誰？是市民。也是這份清楚才讓親綠里長有底氣說出實話。

張禹宣強調，地方選舉的意識形態、相較立委、總統並不重要，許多的議員都是靠著自己的實績，同時獲得兩黨選民的認同，甚至許多政績都是與市長偕同配合才有辦法達成，相較於毫無作為的蔡其昌，硬是用政黨立場綁架議員，冒用他們的名義替蔡其昌潑髒水，只會趕跑原先支持自己的藍營支持者，也只會讓台中人更厭惡蔡其昌。

他請蔡其昌放過自家有在做事的議員候選人，要死請不要拖人下水，「但如果真的要這樣做...我也是樂觀其成」。