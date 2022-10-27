第二十屆臺灣同志遊行就在本周六（29日）正式登場 ，而每年都不遺餘力參加活動的Google，今年也將是第11次參與遊行活動，屆時除了將有數百位 Google 員工與家屬親友熱情參與，以實際行動表達對多元與平等價值的支持，Google 搜尋、地圖、Chrome 瀏覽器等也將透過功能更新與彩蛋，讓使用者們獲得支持多元族群、倡議平等理念的選擇。

第二十屆臺灣同志遊行就在本周六（29日）正式登場 ，只要以Google搜尋臺灣同志遊行相關中、英文關鍵字，可以直接在結果頁面透過觀看遊行直播。（Google提供）

遊行當天，使用者只要透過 Google 搜尋同志遊行相關的中、英文關鍵字，例如「臺灣同志 遊行」、「Taiwan Pride」、「Taiwan LGBT Pride」、「Pride Parade Taipei 」，就可看到置頂的活動相關資訊，甚至是「即時串流」選項，呈現活動主辦單位臺灣彩虹公民行動協 會的YouTube 直播遊行連結畫面，就算無法親自到場也能透過線上方式參與遊行，讓全世界都能看見台灣對多元性別友善的支持。而Google 搜尋在當天也會隱藏另一顆彩蛋，使用者只要以「同志遊行」進行搜尋，結果頁面將出現跳動的彩虹愛心，點擊彩虹愛心後，瀏覽器將會出現手舉彩虹旗幟的遊行隊伍，以及從天落下的繽紛紙片，以溫馨動畫應援遊行活動。

第二十屆臺灣同志遊行就在本周六（29日）正式登場 ，Chrome 瀏覽器就推出 LGBT 藝術家系列主題，透過個人化設定展現對同志社群的支持。（Google提供）

至於在Chrome 瀏覽器上也與五位新世代的 LGBTQ+ 藝術家合作，於全球推出一系列瀏覽器主題作品，只要前往線上應用程式商店，點選主題並搜尋「LGBT 藝術家」，就可以設定桌上型或筆記型電腦的螢幕，在個人化設定的同時展現對同志社群的支持。 Google也聽取了跨性別與非二元性別社群的聲音，瞭解他們因為人生經歷的改變，不一定想要看到自己過去的照片，因此也在去年推出全新相簿功能，讓所有使用者都可以在「回憶」功能中選擇隱 藏某些人物或時間的照片。