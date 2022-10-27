台南市議會副議長日前補選由國民黨獲勝，由國民黨議員李文俊拿下23票當選；據了解，民進黨正國會中常委陳茂松昨天會中拿出檢舉函向黨主席蔡英文表示，自家黨團議員為了私利，可以贏的局卻故意不推人，恐進而影響民進黨在2024年總統選情；蔡英文則表示，「好了，不要說了」。

據轉述，陳茂松指出，檢舉函提到，7月中旬，中執會通過正副議長產生人選辦法，把督導小組角色法制化，主席直接提名，中常會通過，台南市議會黨團在某次討論副議長補選時，台南市長黃偉哲要去參加，卻被拒於門外，黨團完全跳過尊重市長環節，「可以贏卻故意不推人，不就代表15個議員公然挺國民黨的最佳證明？」

陳說，檢舉函還提到，這15位議員黨魂喪失；黨中央這次成立台南市議會督導小組成員包括陳明文、高志鵬及陳世凱，陳明文在10月19日列席黨團會議時表示，「我實在想不出在這局副議長補選民進黨不推人選的理由」。

據轉述，陳說，10月14日市長表達完全尊重督導小組，議長郭信良也表達願意全力輔選，黨團三長雖然說希望不要補選，若需要補選，黨團也會推出人選，最後評估，建議應推派人選，但黨團因為知道督導小組態度，卻在21日通知在24日早上邀集再開一次黨團會議，卻沒通知黨中央，黨團欺上瞞下，並給黨團成員假訊息，事實上就是黨團內部有黑手運作公然挺國民黨。

據轉述，陳在昨天中常會中表示，現在民間聲音就是「民進黨票太多」雖然這次民進黨台南市議員選舉不會輸，但是恐讓國民黨在2024總統選舉聲勢大漲。

不過，知情人士認為，民進黨不想推人的原因是不想要被操作成「與無黨籍議長」搭配；此外，台南市明年度的總預算這會期並未夠順利通過，要選舉後才要召開臨時會，若今天議員去投「政治性」的副議長選舉投票，卻不能去開會通過市政府的預算，觀感很差，很多民眾對總預算沒過相當不滿，若投入副議長選舉，恐犯眾怒。

此外，對於陳明文的發言，有知情人士表示陳明文確實一開始認為可以推人參選，但是在了解情況後，三位小組成員最後都尊重地方的決議。至於黃偉哲不會參與民進黨團推派人選的運作，完全尊重黨團大會的決議，並沒有被拒於門外一事；不過他認同，有民進黨籍的正副議長的話，確實可以讓府會更為合諧。

由於這次副議長補選，任期大概只有一個月，年底選舉，如果邱莉莉與劉米山順利當選，搭擋角逐正副議長的呼聲很高。