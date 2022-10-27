不少人會在豬肉攤買豬油回家自己炸，一名女網友日前買豬油時，豬肉攤老闆提醒要加水，讓她感到十分疑惑因此上網請教，釣出不少人分享加水炸做法的訣竅，不僅過程不會噴油，炸完的豬油還會比較白、比較漂亮。

一名女網友近日在臉書社團「家常菜」發文詢問，自己買了一大袋豬油要回家炸油，但聽到肉攤老闆說要加水，跟印象中爸爸在炸好像不用加，讓她心生疑惑「炸豬油那到底要不要加水？」

貼文引起網友熱議，不少人不認同炸豬油要加水，「我家賣肉的，從我爺爺到現在都吃豬油，也沒聽過要加水」、「加水要噴死自己嗎」、「以前小時候看我媽炸了幾百盆豬油，也沒在加水的，遵古法就好」、「從來沒加過水，也是炸的水噹噹」。

還有內行分享加水炸豬油的訣竅，「還沒開火就要加水喔」、「加水炸，豬油比較白，放100個心不會噴油的」、「加點水比較不會燒焦，炸到後來水份就蒸發掉了，我每個月都炸二百斤以上」、「要放一點水炸起來才漂亮」、「加水的作用好像是讓油更清澈」、「也可以避免一開始鍋底乾燒」。

另外也有人分享用電鍋蒸豬油，「我是用電鍋，久放不會有油耗味」，透露自己是買100元的猪油，外鍋一瓶寶特瓶的水，電鍋跳起來後把油倒出來，重複蒸三次即可。