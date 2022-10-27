「大肚-和美跨河橋梁工程」27日下午舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美共同出席，盼跨橋的興建可以嘉惠2市市民。（潘虹恩攝）

大肚和美大橋是台中、彰化兩地市民期待已久，27日下午舉行開工動土典禮，湧入滿滿人潮共同見證。（潘虹恩攝）

台中大肚、彰化和美兩縣市區域相鄰，中間相隔1條烏溪，彷彿「最遙遠的距離」，多年以來兩區民眾交通往來需耗時2、30分鐘，期盼「大肚和美大橋」興建已10多年；台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美27日下午與相關單位共同出席動土典禮，盼攜手打造台中、彰化30分鐘生活圈。

「大肚－和美跨河橋梁新建工程」27日下午舉行開工動土典禮，現場湧入滿滿人潮，盧秀燕、王惠美、內政部長徐國勇與多位立委、民代及相關單位人員皆一同來到現場，共同見證大肚和美大橋開工。

盧秀燕表示，此項工程為中彰跨域治理推動重大工程案之一，該橋由大肚端銜接文昌路2段、彰化和美端銜接省道台61乙線，總長約1690公尺、主橋長約 1440公尺、寬22公尺，總經費高達32億元，是她市長任內長度最長、經費最高的橋，開通後兩縣市往來只要1、2分鐘，不但交通方便，兩區域也會更興盛。

盧秀燕說，很開心在她擔任市長任內，大肚和美大橋可以動工，她與王惠美就任時就約定好要讓這座橋動工；這項工程台中市與彰化縣各負擔一半，不但經費、工程兩邊都要同意、一起做，未來也要共同治理，是地方合作成功的典範，兩人未來也有共同決心，讓捷運綠線延伸到彰化，開啟第3度合作。

盧秀燕指出，16億工程費對台中市與彰化縣都是很大的負擔，因此要特別感謝內政部補助台中市約12億，占總額3／4，同時彰化縣則感謝交通部補助12億多，因此這也是1座地方和中央合作成功的典範。

王惠美則表示，大肚和美大橋從她擔任立委就與其他立委共同努力爭取，爭取10多年終於動工，從美港公路開始，後續交通部對於台17線、台61線、國道1號、國道3號等都會做整體性規劃，不論到海線還是高速公路都很方便；更表示，交通先行，經濟就來了，相信這座橋對彰化、台中都很重要，期待早日通車，讓彰化、台中交情永續，生活更緊密。

內政部部長徐國勇則表示，交通是一切的建設之母，交通到哪裡、經濟就發展到哪裡，相信大肚和美大橋的開工，對於大肚與和美的經濟發展都有很大幫助；此外，這座橋不但具有景觀作用，看夕陽非常漂亮，也能促進節能減碳，讓民眾交通不用繞這麼大圈，省下汽油和時間的耗費。