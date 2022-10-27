全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）今日公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構（Hyper Converged Infrastructure；HCI）平台VirtualStor ConvergerOne 2.1，打破傳統三層IT架構的限制，整合運算、儲存及網路資源，同時透過輕量化、易管理與可快速部署等特色，讓中小企業的IT資源效益最大化，輕鬆啟動數位轉型。

慧榮科技產品企畫部協理陳建安表示：「IT系統是現代企業維持運作的重要基礎建設，傳統的三層式IT架構為多設備產品組合，導致管理繁複，設備之間的資源更難以共用，管理與資源效益不彰。並且三層式IT架構容易產生性能與容量僵化，企業必須編制足夠的IT人力與預算，才能因應當下需求進行延展或擴充系統，Bigtera的超融合架構 VirtualStor ConvergerOne 2.1可解決此痛點。

VirtualStor ConvergerOne 2.1適用於伺服器工作負載、VDI桌面虛擬化、巨量資料處理、影像文檔等應用場景，也適用於對中小型資料中心有需求的企業，可簡化操作流程、改善儲存功能，並有效提升IT系統的效率與管理效能。

超融合架構可協助企業視自身需求建構彈性規模的資料中心，避免不必要的系統支出，藉此降低成本。在資料安全方面，VirtualStor ConvergerOne 2.1提供資料保護與自我修復功能，支援企業關鍵應用所需的持續運作和容災能力。

此外，VirtualStor ConvergerOne 2.1具備高可用能力與簡易維護特色，可透過擴充叢集節點來提升關鍵應用的運作性能、容量及系統可用性，順利跨出數位轉型的第一步，從而擴大企業在新世代競爭力。