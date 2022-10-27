日本最受歡迎的吉祥物「熊本熊」正在家鄉九州熊本縣舉行「熊本熊博覽會」，以各類型式活動在熊本縣展示地方之美，自本月上旬開幕，僅10天就吸引了全國各地50萬人前來參與，同時盛大邀請外國人觀光客到熊本一遊。

隨日本旅遊解封，各種觀光活動也重新啟動，熊本市政府在本月8日至11月6日於JR熊本車站前廣場，以及名勝熊本城附近的「花畑廣場」舉行「熊本熊博覽會」，由熊本熊親自擔任製作人，活動以包括甜點展、地方名產展、麵包展、地區祭典展、文化展等各類型式活動呈現外，還隨即將到來的萬聖節舉行相關活動。現場展售各式各樣熊本熊周邊商品外，也有「熊本城迎賓武將隊」的精采武秀表演，更有「熊本熊餐廳」供應圖樣可愛的「熊本熊馬肉咖哩」、「熊本熊蒙布朗冰淇淋」等熊本道地美食，讓來客們大喊過癮。

熊本熊在家鄉舉行博覽會，邀請大家赴當地一遊。（熊本市政府提供）

疫情帶來近三年的觀光旅遊低潮，身為熊本縣吉祥物的熊本熊人氣依然，日前一項千人問卷調查中，熊本熊再以熊熊人氣獲得各縣區吉祥物群中以43%的最高票贏得第一好感度，遙遙領先其他吉祥物，再度證明不墜人氣，而熊本熊也沒閒著，日前還擔任了熊本當地職業摔角賽的特別來賓，化身摔角選手，展現不同的可愛模樣。

熊本熊邀請大家到博覽會體驗熊本之美。（熊本市政府提供）

「熊本熊馬肉咖哩」餐盤上呈現熊本熊圖樣，十分可愛。（熊本市政府提供）