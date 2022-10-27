許芳宜與媒體侃侃而談理念。（三乘影像提供）

國際級舞蹈家許芳宜主演的半自傳電影《我心我行》今（27日）舉行媒體特映會，許芳宜提到考藝專時，因為宜蘭鄉下芭蕾老師都是用台語替代英文術語，所以聯考時聽不懂指令，慘遭只考3分的趣事，她表示做任何事都一定要努力、要用心去投入，否則天才也是枉然、天才也會有挫折。

許芳宜也分享在紐約時，某年她為申請工作簽證，在大風雪的夜裡排了6小時的隊未果，結束後她拖著疲憊的身軀，信步走到一間麵館，一坐下來當熱騰騰的湯麵送上來，她居然不知為何大哭，眼淚一滴一滴掉進湯裡，心想「我到底在幹嘛啊！我在做什麼啊！」這也讓她滋生訪台定居的念頭。

劇組特別完整復刻了許芳宜在紐約的家，並出動大吊車吊起模型緩緩轉動於台中深水池上方拍攝，最後模型屋將浸泡在池中，這對許芳宜老師來說是非常大的挑戰，她得克服地心引力，隨房間漸轉在滿屋家具中移動，還要面對進水的屋子，無劇本演出，由於只有一次機會，無法NG重來。

許芳宜表示這是片中最困難得一場戲，因為第一、也是唯一，無法再來一次，她必須當機立斷克服重力、轉動和淹水，「我找到一個演出方式，就是不停地搶救、撿拾掉落的書本和物品，不斷地移動和丟出手上的東西。」但也是最過癮的一場戲。

《我心我行》以雙線敘事手法進行拍攝，打造虛實交錯震撼畫面，請到國寶級藝術家孫翠鳳、金馬影后謝盈萱和金鐘視帝陳竹昇，試映後獲得極高評價，不僅獲今年金馬3項提名，也入圍LEAFF 2022倫敦東亞影展正式競賽片，該片將於11月3日金馬影展放映，並於11月11日於全台威秀院線及獨立藝術電影院正式上映。