今年除了巨人「老班底」，還自製南瓜木乃伊。（張毓翎攝）

由於預算有限，他運用簡易材料，製作五彩繽紛、稀奇古怪的裝飾造景，讓每次都能呈現不同的風貌。（張毓翎攝）

台南新營市民吳岳龍，即便不曾從事設計裝潢相關行業，卻對這領域十分感興趣，不僅超迷住宅改造王等節目，也喜歡各種手作DIY，5年前買房後，將熱忱付諸行動，去年萬聖節他在屋頂架設一隻「進擊的巨人」超大充氣公仔，引起不少網友慕名朝聖，今年除了巨人「老班底」，還自製南瓜木乃伊，對他來說，不只想帶給自己家人快樂，也希望傳播歡樂到民眾心中。

每逢萬聖節、聖誕節期間，吳岳龍總會應景把居家布置濃濃節慶氛圍，由於預算有限，他運用簡易材料，製作五彩繽紛、稀奇古怪的裝飾造景，讓每次都能呈現不同的風貌。

吳岳龍表示，一開始會布置屋外，是為想讓住家空間多一點繽紛，生活也比較愉快、有趣，因為小時候，家裡跟一般台灣家庭只在傳統節日如過年貼春聯、元宵掛燈籠，國高中以後，不知為何突然特別喜歡看國外一些住宅改造節目，婚後有了自己的房子，於是每到萬聖節、聖誕節前夕，就開始動腦筋，思考如何布置裝潢。

去年吳岳龍從國外訂製約5公尺寬的「進擊的巨人」充氣公仔，擺設在住家頂樓，一名網友拍下這景象po網，引起熱議。吳岳龍說，起因2歲半的女兒在電視看到「進擊的巨人」時，不斷指著螢幕，臉上還露出興奮的表情，為了想要討好女兒，才會請廠商設計這個造型，沒料到會引起這麼大的關注。

吳岳龍說，今年萬聖節前幾周，開始規畫布置屋外造景時，許多運動經過的民眾，都會特別停下來瞧瞧，還有爸媽帶小朋友來拍照，很有趣；他的心願也希望有機會感染厝邊頭尾，一起投入布置，營造不一樣的節慶氛圍。