舒翠玲反指桃園市長鄭文燦2020年邀「數字王國」高層參與桃園相關論壇。(舒翠玲提供／蔡依珍桃園傳真)

舒翠玲反指桃園市長鄭文燦2020年邀「數字王國」高層參與桃園相關論壇。(舒翠玲提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨桃園市長候選人張善政今被揭露擔任執行董事的「數字王國集團有限公司」，其大股東疑與解放軍有關，桃園市議員舒翠玲反指桃園市長鄭文燦2020年邀「數字王國」高層參與桃園相關論壇，是不是應該先說清楚，痛批綠營側翼亂槍打鳥，實在是作賊喊捉賊，鄭文燦邀請在先，正是打臉時力的荒謬無知。桃園市府則反批舒是「圍魏救趙」。

舒翠玲說，時力今天召開記者會，如獲至寶似地揭露張善政是「數字王國」執行董事，且向國人警告，中資「保利」有解放軍背景，且和「中信」股權加起來17.34％，「中資是第一大股東」，目的就是暗示張善政，「助紂為虐」、「賣台」，此舉無疑又是操作「抗中保台」，企圖帶風向。

「時力真是選錯目標罵錯人了！」舒翠玲說，數字王國由「鐵達尼號」、「阿凡達」、「班傑明奇幻旅程」等賣座電影大導詹姆斯卡麥隆創立，因經營虧損，美國團隊2013年找來香港投資銀行家、台灣人謝安接手，以開發視覺特效、互動內容、虛擬人為主的數字王國，2015年推「虛擬鄧麗君」與周杰倫合唱，震驚外界，2016年蔡總統上台後，數字王國首次與金馬獎合作，環景特效令人驚艷，今年周杰倫新推「最偉大的作品」專輯，更讓台灣歌迷讚嘆其視覺效果。

舒翠玲說，數字王國成就全球矚目，在好萊塢家喻戶曉，至今獲11座金像獎，台灣發展數位科技、虛擬實境，怎可能捨棄全球屬一屬二大廠不合作？何況是由「台灣之光」謝安在操盤。

舒翠玲也點名，鄭文燦2020年舉辦「未來智慧城x5G未來內容力文化跨域」前導論壇時，就邀數字王國總監鄭心與會暢談5G前景，現場包括經濟部工業局副局長楊志清等人。今年4月中旬，經濟部工業局所屬資策會主辦「智慧新興技術交流會」時，也邀請數字王國等大廠來台技術交流。

「如按時力主張說法，鄭文燦兩年前就邀數字王國到桃園開會，不是更其心可誅？」舒翠玲直指鄭是不是更應向國人交待清楚為什麼邀請有解放軍背景的數字王國與會？經濟部工業局是不也該向國人好好交代了？但換個角度看，如果鄭文燦及工業局做法沒有錯，那就是重重打臉時力的目光如豆與無知及「作賊喊捉賊」。

舒翠玲說，時力召開「數字王國」記者會時，鄭運鵬被問赴中國大陸投資時，申請表格填寫「中國台灣」，卻輕描淡寫稱是「制式格式」、「是被打壓」，這就是綠營邏輯，別人做不行，要重批，自己做找理由，要放下，自己寫「中國台灣」可以，演藝人員赴陸說「中國台灣」就是「賣台」。時力記者會只不過再突顯綠營的「兩套標準」，外界實在已見怪不怪，「綠能，你不能！」

新聞處長詹賀舜表示，時代力量質疑張善政任職中資公司，該出來說明的是張善政，而不是透過其他人幫腔、找理由或是抹紅別人來迴避問題，舒翠玲應該幫忙同黨參選人完整說明，為何任職於有解放軍背景投資的企業？而非拿交流論壇邀請該企業出席來圍魏救趙，這樣無助於事實的釐清，也無法完整解釋張善政先生任職於中資公司的質疑。他也呼籲張善政應該說明清楚自己的問題，而不是去抹紅別人，來掩飾自己與中國說不清的複雜關係。