近期傳出財務危機的瑞士信貸集團（瑞信）今天宣布新戰略和轉型計畫，包括募集資金約40億瑞士法郎（約新台幣1297億元），以提供足夠資金滿足客戶需求，推動亞太區業務成長。

瑞信發布新聞稿指出，從今天起採取一系列果斷行動，重新調整戰略重心，以滿足客戶和利益關係人的需求。新的整合業務模式將以財富管理、瑞士銀行和資產管理業務為重心，瑞信將深度重組投資銀行業務，充實資本，加速推動成本轉型。

瑞信亞太區執行長劉志安（Edwin Low）說，瑞信正在募集約40億瑞士法郎的新股本資金，以加强資本實力，未來將把預估普通股權一級資本比率（CET1）提升到14%左右，以便有足夠資金滿足客戶需求，推動亞太區業務成長，並在未來幾年內把工作重心放在實現轉型計畫上。

瑞信表示，亞太區業務依然面臨經濟形勢和市場環境帶來的嚴峻挑戰，受地緣政治局勢影響，加上全球各大央行為遏制高通膨而採取大規模貨幣緊縮措施，市場波動持續加劇，亞太區客戶業務量减少，客戶持續去槓桿。

不過，瑞信仍認為亞太區有令人期待的業務機會，是瑞信全球業務成長的關鍵支柱。在澳洲、東南亞、大中華區、印度和日本，瑞信一直高居外資財富管理機構前3名。

瑞信強調，一系列重要舉措將引導公司走向正確方向，繼續致力於支持和優先滿足亞太區客戶需求。

瑞信集團今年第3季稅後虧損達40.34億瑞士法郎，遠高於第2季虧損15.93億瑞士法郎。為降低成本、精簡複雜架構，瑞信將致力削减至少15%（25億瑞士法郎）的支出，在2025年將成本降至145億瑞士法郎左右。